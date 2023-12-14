Лед с формы отбивали молотком: казахстанский спасатель обледенел после выезда на пожар

В соцсетях завирусились фото и видео пожарных Акмолы, выезжавших на тушение огня в 36-градусный мороз.
В Казахстане установились суровые морозы. В Акмолинской области, к примеру, столбик термометра опустился до минус 36 градусов. Однако и в таких непростых погодных условиях спасатели выезжают на вызовы, после которых огнеборцам самим требуется помощь. Чтобы снять форму.
В соцсетях завирусились фито и видео огнеборцев, выезжавших на тушение пожара в село Тонкерис в Акмолинской области,
К месту вызова, как сообщают казахстанские СМИ, направили четырех сотрудников ДЧС Акмолинской области, пять сотрудников ДЧС Астаны и еще двух работников из села Талапкер. К счастью, парни отработали на 100%, жертв и пострадавших в пожаре нет. А вот сами они после тушения огня выглядели так:
Вся одежда спасателей превратилась в ледяной панцирь.
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При тушении пожара вода под напором рикошетит - защитная одежда пожарных намокает, а затем моментально обмерзает на морозе. Чтобы снять такую экипировку, сначала нужно разбить корку льда.
Но несмотря на погоду пожарные работают в круглосуточном режиме.
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