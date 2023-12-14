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Лед с формы отбивали молотком: казахстанский спасатель обледенел после выезда на пожар

Лед с формы отбивали молотком: казахстанский спасатель обледенел после выезда на пожар

Автор:
14 декабря 2023 09:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   обледенение   пожар   пожарные   спасатели   
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В соцсетях завирусились фото и видео пожарных Акмолы, выезжавших на тушение огня в 36-градусный мороз.

В Казахстане установились суровые морозы. В Акмолинской области, к примеру, столбик термометра опустился до минус 36 градусов. Однако и в таких непростых погодных условиях спасатели выезжают на вызовы, после которых огнеборцам самим требуется помощь. Чтобы снять форму.


В соцсетях завирусились фито и видео огнеборцев, выезжавших на тушение пожара в село Тонкерис в Акмолинской области,


К месту вызова, как сообщают казахстанские СМИ, направили четырех сотрудников ДЧС Акмолинской области, пять сотрудников ДЧС Астаны и еще двух работников из села Талапкер. К счастью, парни отработали на 100%, жертв и пострадавших в пожаре нет. А вот сами они после тушения огня выглядели так:


Вся одежда спасателей превратилась в ледяной панцирь.


При тушении пожара вода под напором рикошетит - защитная одежда пожарных намокает, а затем моментально обмерзает на морозе. Чтобы снять такую экипировку, сначала нужно разбить корку льда.

Но несмотря на погоду пожарные работают в круглосуточном режиме.



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Метки: Видео   Казахстан   обледенение   пожар   пожарные   спасатели   
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224
Alex 24 минуты назад
Напомнило:)
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99
Николай Скобеев 4 минуты назад
Феминистки: "Ко-ко-ко, мужчины нам не нужны, мы всё сделаем сами!!!"
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