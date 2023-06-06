Самый густонаселённый регион в мире. Почему на севере Индии живёт 700 млн человек? Что их кормит?

Что это за регион, и откуда такая плодородность и рождаемость?

Неизвестная Азия

На протяжении многих веков самой крупной нацией в мире признавались жители Поднебесной. Сегодня этот статус безнадежно утрачен. Разница в темпах увеличения населения была видна уже в 1980-х годах.

С 1982 года число граждан Китая повысилось на 400 млн человек. За это же время жителей Индии стало больше на 700 млн. На самом деле ситуация в КНР настолько удручающая, что к 2050 году страна не только перестанет расти, но и начнет терять естественным образом по 30 млн человек в год!

С Поднебесной всё понятно. В стране произошёл второй демографический переход – жители перешли к модели самовоспроизводства, встав в один ряд с США, Европой, Россией и другими развитыми странами. Кроме того, политика КПК «Одна семья – один ребёнок» сильно подорвала желание китайцев заводить большие семьи.