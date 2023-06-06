Самый густонаселённый регион в мире. Почему на севере Индии живёт 700 млн человек? Что их кормит?

В конце 2022 года Индия обогнала Китай по численности жителей. Это самая быстрорастущая нация на планете, число которой сегодня превышает 1,42 млрд человек. Тем удивительнее, что в большинстве регионов страны наблюдается убыль населения. Невероятный рост обеспечивают только 5 северных провинций.
Что это за регион, и откуда такая плодородность и рождаемость?
Неизвестная Азия
На протяжении многих веков самой крупной нацией в мире признавались жители Поднебесной. Сегодня этот статус безнадежно утрачен. Разница в темпах увеличения населения была видна уже в 1980-х годах.
С 1982 года число граждан Китая повысилось на 400 млн человек. За это же время жителей Индии стало больше на 700 млн. На самом деле ситуация в КНР настолько удручающая, что к 2050 году страна не только перестанет расти, но и начнет терять естественным образом по 30 млн человек в год!
С Поднебесной всё понятно. В стране произошёл второй демографический переход – жители перешли к модели самовоспроизводства, встав в один ряд с США, Европой, Россией и другими развитыми странами. Кроме того, политика КПК «Одна семья – один ребёнок» сильно подорвала желание китайцев заводить большие семьи.
Хотя в Индии переход ещё не завершён, там по сути происходит то же самое. Коэффициент рождаемости, необходимый для сохранения численности населения на одном уровне, должен составлять 2,1. Однако в 31 регионе из 36 этот показатель ниже или равен 2.
А что насчёт остальных регионов? Если провести условную черту от города Каттак до Агра, идущую с востока на запад и разделяющая север Индии от остальной страны, то станет заметно, что именно на севере самые высокие показатели плотности населения и уровня рождаемости.
Здесь, на этом относительно небольшом участке суши, расположена половина граждан Индии. Север страны, «сердце хинди», улучшает всю общеиндийскую статистику. За счёт этого региона 2050 году Индия вырастет ещё на 200 млн человек.
Самый плодородный край
Всё дело в географии и её влиянии на климат Индийского субконтинента. Север субконтинента обрамляют Гималайские горы, а запад – горный хребет Гиндукуш. Это самые высокие и самые молодые горные системы планеты, возникшие лишь 20 млн лет назад.
Горы действуют как стены: они блокируют холодные и сухие полярные ветра, дующие из Сибири через Центральную Азию. Тёплые муссонные ветра, идущие с Индийского океана вглубь континента, также не могут пересечь эти горы.
Влага муссонов, сконцентрированная в облаках, обрушивается дождем на местные равнины. В результате территория к северу от Гималаев превратилась в холодную и сухую пустыню. Область к югу от гор стала тропическим раем.
В Северной Индии значительно теплее и влажнее, чем в остальной части страны. Особенно эта разница заметна в зимние месяцы. Это значит, что местные растения получают дополнительное время для роста и успевают пройти несколько циклов воспроизводства.
Индо-Гангская равнина
Впрочем, местные агрохозяйства не зависят от сезона дождей. Основой местного сельского благополучия являются многочисленные горные реки, несущие талую воду из той же горной системы.
Благодаря своим рекам этот плодородный район и получил своё название – Индо-Гангская равнина. Площадь местных пахотных земель больше, чем вся территория Франции.
Равнина занимает второе место по величине прилегающих пахотных земель, уступая только бассейну Миссисипи в США. Однако преимуществом Индии является более обогащенная минералами талая горная вода. Всё в совокупности делает край одним из самых плодородных регионов планеты.
Бихар, Уттар-Прадеш, Джаркханд, Мегхалая, Манипур – это те самые 5 северных провинций, лежащие в Индо-Гангской равнине и входящие в число лидеров воспроизводства. Их экономика основана на сельском хозяйстве. Здесь меньше крупных городов, а население почти ровно распределено по всей территории.
Этот регион был одним из центров цивилизации и в целом самым развитым в Индостане. Здесь же находится столица страны – Дели. Однако за её исключением местные живут бедно. ВВП на душу населения здесь в несколько раз ниже, чем у соседей.
У региона огромный потенциал, ведь помимо великолепного сельского хозяйства здесь найдутся миллионы рабочих рук для заводов и сферы услуг. Но реализуют ли его индийцы, покажет лишь время.
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Что до "1 7я = 1 ребёнок", это давно уже отменили.
Рождаемость не восстанавливается из-за утверждения модели работающей женщины, которая сначала учится и ходит на дополнительные занятия, потом оканчивает университет и идёт делать карьеру, учась параллельно на доп.специальность. У неё просто нет времени на семью и тем более на детей. И когда ей стукнет 40 и замаячит на горизонте демографическая пауза, она стиснув зубы рожает дочь, которая идёт по стопам мамы с ещё большим рвением, стремясь быть в ровень всем мужикам, во всём и даже обойти их.
Ещё один фактор, это резко возросший процент городских жителей. Обычно пригороды и сёла размножают население куда активнее мегаполисов.
Ну и модель медобслуживания, когда надо денег на воспроизводство, заставляет слишком много думать в том оптимальном возрасте, когда лучше было бы рожать.
Может стоит девушкам создавать условия два-три года после университета или даже год во время учёбы, на погашения долга перед обществом? И создавать условия для детей младшего возраста в самих ВУЗ-ах (ясли, детские комнаты с нянькой, парки и пр.) где за детьми будут ухаживать, пока мама слушает лекции? Кое какие социальные надбавки бабушкам и дедушкам, чтобы помогали молодым, вместо материнского капитала, чтобы те были заинтересованы материально в появлении внуков?
А может и лучше, что Китай (Индия тоже стала на этот путь) сокращается? Двуногих безпёрых и так скоро будет 10 миллиардов.