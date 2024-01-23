Почему в Индии не едят мясо

Любопытный факт, что в мире растет чисто вегетарианцев. За счет продвинутых стран и пропаганды этого образа жизни. Например, в Швеции их 12%. Все равно в разы меньше, чем в Индии.

И одновременно число вегетарианцев в Индии падает. Создается ощущение, что Индии это не нужно, вот она и отправляет вегетарианство на экспорт – подальше от себя, спасибо, сыты по горло.