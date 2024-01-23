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Почему в Индии не едят мясо

Почему в Индии не едят мясо

Автор:
23 января 2024 10:46
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Индия   в мире   животные   люди   мясо   факты   фото   
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Индия, очаровательная страна разнообразных культур, традиций и религий, известна во всем мире тем, что в ней преобладает вегетарианство. В стране, где гастрономические изыски глубоко укоренены в растительной кухне, концепция вегетарианства имеет культурное и религиозное значение.

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Любопытный факт, что в мире растет чисто вегетарианцев. За счет продвинутых стран и пропаганды этого образа жизни. Например, в Швеции их 12%. Все равно в разы меньше, чем в Индии.

И одновременно число вегетарианцев в Индии падает. Создается ощущение, что Индии это не нужно, вот она и отправляет вегетарианство на экспорт – подальше от себя, спасибо, сыты по горло.

Почему в Индии не едят мясо

Религия и верования, вот что все скажут, если спросить любого иностранца. Индия очень красиво продает статус «духовного гуру для желающих просветления».

Но строгим верованиям подвержены только очень бедные слои населения.

Иронично, что чем богаче человек, тем реже он придерживается вегетарианства по убеждениям.

На самом деле в Индии не едят мясо…

Потому что дорого. В Индии разводят коз, овец, буйволов (знаете, что Индия - первый экспортер говядины в мире? Вот тебе и священное животное). Но при этом не едят, не потому что жалко.

А потому что одна коза может долго приносить шерсть и молоко, а если ее зарезать, то уже через неделю есть будет нечего. Бедняки просто не могут себе позволить зарезать «кормилицу», предпочитая получать годами молоко.

Потому тут так популярен панир – мягкий сыр, который в каких только специях не готовят.

Если у бедняка есть лишнее животное, то его не зарежут на мясо, а продадут, чтобы купить мешок риса и есть его месяц всей семьей. Они бы рады оставить себе, но иначе бедные фермеры будут голодать.

Большая часть индийских вегетарианцев - от бедности. Выявляли их, кстати, не столько по убеждениям, а по вопросам «когда вы в последний раз ели мясо». А то говорить всякий горазд, а как только переезжает в другу страну, то в большей степени отказывается от такой диеты.

И за бедностью вьется ниточкой еще одна причина – традиция.

Не евшие годами мясо хозяйки уже приноровились готовить из риса, нута, разных бобовых, ну и сыра из козьего молока. В бедных районах женщина может не уметь готовить мясо, под рукой всегда пять самых ходовых овощных блюда.

Детям с малых лет готовят только вегетарианские блюда, и они несут пищевые привычки во взрослую жизнь. Не вмешивая в это религиозные убеждения.

Третья причина – жара

В жару гораздо реже хочется мяса, как говорят (я не знаю, мне всегда хочется. Навернуть вечерком лапшу с мясом в Таиланде сам бог велел).

Человеческое тело использует животный жир, чтобы согреться, ведь в нем очень много калорий (а калории – это энергия, она же тепло). А если воздух всегда теплый, телу не нужна такая «сложная» пища, чтобы нормально жить.

Витамины и влагу куда легче получать из фруктов. Говорят, если проживешь достаточно долго в жаркой стране, то сам перестаешь есть мясо – не будет хотеться.

Кстати, вторая по числу вегетарианцев страна – Мексика, тут мясо не едят 19%. В Мексике тоже очень жарко, так что, может, есть в этом доля истины…


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Метки: Еда   Индия   в мире   животные   люди   мясо   факты   фото   
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5  комментариев
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Fat Lynx Час назад
В Индии не едят мясо только в двух случаях:
- не смогли поймать;
- оставили на потом...
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572
Maksim 10 минут назад
Обзор от современного человека привычного к розетке с лепестричеством.
Не третья, а первая причина - жара и влажность. Всё остальное только следствие.
Жара + влажность = паразиты. Местная живность просто кишит ими. Свежеубиенная, проверенная на отсутствие паразитов, тушка курицы за полчаса транспортировки из магазина в дом получает больше чем 40% вероятность получить паразитов от насекомых. Можно долго и хорошо прожарить/проварить (в масле температура выше чем в воде), но где-же столько дров взять бедному индийцу... В этом плане растительная пища более безопасна - обычная проварка и на стол. Готовую пищу на потом обычно не оставляют.
Да Индия поставляет говядину, кстати буйволы не коровы и не считаются там священным животным, только мясо подвергают санобработке (глубокое промораживание).
Есть некоторое отличие Индии от привычного нам существования - там лепестричество не везде есть, а где есть то не всегда. И холодильник - довольно большая роскошь. Индия отстаёт от остального мира в плане электрификации почти на век.
"И одновременно число вегетарианцев в Индии падает."(с) - прогресс на месте не стоит - строятся электростанции, прокладываются электросети. Холодильники стали собственные выпускать.
У нас они (индийцы) учатся на врачей - вегетарианцы среди них есть, но штучно - не чаще чем среди наших.
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53k
smakido 17 минут назад
Бытие определяет сознание и питание.
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
Корова, например, стала священным животным в Индии для того, чтобы нищие крестьяне не воровали скотину у зажиточных господ... Всё просто...
Жрите траву, дорогие индусы...
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