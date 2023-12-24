Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей

И теперь Индия сначала перегнала Китай по населению, а теперь следует и по этим стопам за ним. Все потому что наконец среди населения стали более распространены медицинские услуги, в частности – узи. Кто мог предугадать, что появится такая социальная проблема.

Технологии выросли, а нравы – нет

Индия – очень патриархальная страна. Многие семьи тут желают друг другу, чтобы у них родился мальчик. А если в роддоме у женщины первенцем оказывается не мальчик, она зачастую плачет и не хочет есть, потому что семья мужа будет недовольна.