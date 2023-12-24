Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей

Индию захлестнула продолжительная волна селективных абортов. Селективных - это когда родитель узнает пол будущего ребенка и решает, хочет он именно девочку или нет. И все чаще – нет. От нее решают избавиться еще до рождения.
Догнать и перегнать Китай
Все это уже проходили в Китае, и теперь страна страдает от полового дисбаланса, огромное количество мужчин так никогда и не найдет себе жену. Попросту не на ком жениться.
И теперь Индия сначала перегнала Китай по населению, а теперь следует и по этим стопам за ним. Все потому что наконец среди населения стали более распространены медицинские услуги, в частности – узи. Кто мог предугадать, что появится такая социальная проблема.
Технологии выросли, а нравы – нет
Индия – очень патриархальная страна. Многие семьи тут желают друг другу, чтобы у них родился мальчик. А если в роддоме у женщины первенцем оказывается не мальчик, она зачастую плачет и не хочет есть, потому что семья мужа будет недовольна.
Потому, если возможно, индусы пользуются всеми доступными способами, чтобы гарантировать – родится мальчик.
Началось все еще в 2012 году, все, кто мог, делали узи. И подсчеты показали, что на 1000 рожденных мальчиков приходилось только 832 женщины. То есть в перспективе это 200 одиноких мужчин! 200 из каждой тысячи миллиардной Индии.
Программа агитации населения властями дала небольшие плоды. К 2021 году на 1000 мальчиков уже стало рождаться 900 девочек. Частичный, но все же успех. Или… нет?
Потому что есть другая пугающая статистика – пропадают уже рожденные, учтенные девочки. Те, кому не удалось избавиться от ребенка, избавляются от младенца позже. Всего за пять лет так «пропало без вести» 460 тысяч девочек в Индии.
Так что запрет абортов приводит только к смерти уже рожденных детей. И это очевидно не выход.
Так надо просто им запретить!
А уже запрещено. И… ничего не изменилось. Аборты по признаку пола в Индии запрещены. Легально можно сделать аборт в Индии до 20 недели беременности, а раскрытие пола считается незаконным. Потому в стране процветают нелегальные клиники, где вам сделают и первое, и второе.
Так что запрет чисто номинальный.
Небогатые семьи можно понять. Чтобы выдать дочь замуж, с ней нужно отдать солидное приданое. И выходит, что потратиться на узи и медпомощь гораздо дешевле, чем потом десяток лет копить деньги для мужчины, который заберет дочь из дома. Никакой пользы в дальней перспективе.
Сыновья же наоборот – гарантия будущего для родителей. Он остается в семье и заботится о престарелых родителях. Так еще и приведет жену, которая будет обязана им прислуживать.
Но как ни странно мальчики чаще рождаются как раз у более обеспеченных, высших каст. Низшим попросту не по карману узнать пол ребенка. А вот среди высших каст везде властвуют мужчины, потому семьи хотят мальчиков.
Выходит, что материальная обеспеченность не останавливает семьи от того, чтобы избавиться от девочки. Ничто девочек не спасает!
На месте девочек я бы тоже сильно не расстраивалась, что мне не дали родиться в Индии. Будем надеяться, что все они успешно нашли свое рождение в какой-нибудь другой, более дружелюбной стране.
Очевидно, что единственный выход – сделать так, чтобы женщина стала более весомым членом общества. Чтобы ей дозволили работать и обеспечивать семью, получать образование наравне с мужчинами. А пока это не достигнуто даже в высших кастах, разве можно винить обычные семьи?
Источник:
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Тем более, если невеста должна уйти в семью жениха. Так пусть раскошеливаются и покупают.
На самом деле это всё чистой воды враньё, потому что:
1. Медицина в Индии достаточно примитивна. Если погуглите фото их больниц, в т.ч. роддомов - ни о каком "Узи" там и речи нет. Стоят какие-то кровати, похожие на дешевые раскладушки, под ними грязный ночной горшок, и рожают женщины вообще лишь бы где и абы как. Выживают только крепкие. Если посмотрите как зубы там лечат - ходит эдакий уличный мастер средневекового образца и чет там чуть ли не стамеской долбит.
2. Санитария фактически отсутствует как сущность. Немытыми руками пищу готовить, воду из реки или даже канавы на обед зачерпнуть и проч. - в порядке вещей.
3. Традиционное, весьма традиционное общество, до абсурда. Традиции, верования, правила всевозможные.
Засим ни о каком абортировании речи быть не может. Женщина, во-первых, не рискнет никому кроме мужа ничего у себя там показывать, а уж тем более позволять лезть (если кто о таком узнает, её со свету сживут), во-вторых квалификации что-то там выявить (пол и т.п.) ни у кого в окружении нет (за исключением может только в клиниках для очень богатых, но там нет смысла делать никакой аборт - дети любого пола родятся с серебряной ложкой во рту), в третьих санитария там на таком "интересном" уровне что подобная операция женщину однозначно погубит, и закончит она как жена Григория Мелехова. В лучшем случае она схлопочет бесплодие и её потом, за это, запилят и заклюют как дефектную, что наследников родить не можешь.
Соответственно девочек в Индии вполне да, кое-где третируют по линии традиций, но избавляться от них, да еще и на стадии рождения - чушь собачья. В этом нет смысла - они потом чистят ковры, готовят пожрать, стирают и проч. И, что примечательно - из страны они не бегут, а индусы, в т.ч. путешествующие по миру, всё равно к ним возвращаются и не меняют их ни на каких других, даже на некоторых русских красоток, любительниц иностранщины и экзотики. Погуляет во время какой-нибудь студенческой учебы - и вернется к юбке вроде как третируемой женщины в Индии.
В общем Индия - это просто достаточно небогатая страна с кучей допотопных традиций и задвигов, но совсем без ужасов, кои так любит привинтить западная пропаганда.
там каждый второй спидозный, и пофигу - живут только до 40-ка)