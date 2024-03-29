FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1359 постов • 236 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Племя в Индии, где мужчины выставляют на продажу женщин из своих семей

Племя в Индии, где мужчины выставляют на продажу женщин из своих семей

Автор:
29 марта 2024 09:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индия   в мире   люди   продажа   ссемья   факты   фото   
1375
6

Вы наверняка слышали о странных практиках и правилах, соблюдаемых некоторыми племенами мира, но этот случай совсем за пределами нормальности. Сложно поверить, что в современном мире, когда в одних странах думают о покорении Марса, в других странах всё еще действуют совершенно дикие обычаи.

Собственные внутренние правила некоторых сообществ важнее для них, чем законы страны, в которой они живут. Эти племена ведут свою жизнь в джунглях или других отдаленных районах, где на государство всем просто плевать.

Одним из таких племен является племя Банчхада в Индии, женщины которого занимаются проституцией, не стесняясь своей работы. Мы часто слышим, что проституция – самая древняя профессия в мире. Человеческий спрос на что-то еще бывает разным в зависимости от каких-то событий, но спрос на услуги проституток всегда одинаково высок. Для многих бедных деревень в Индии (и не только) – это чуть ли не единственный способ выжить.

Женщины, продающие себя, на самом деле одни из самых опытных экспертов, разбирающихся в людях. Они видят настоящие лица людей, которые обычно скрываются от общества под масками благопристойности. Но когда мужчина входит в комнату проститутки, все маски сбрасываются, и остается лишь истинное, сырое "Я".

×
×

В большинстве деревень северной Индии рождение девочки по-прежнему является проблемой для семьи по различным причинам (например, приданое при выдаче замуж). Поэтому девочки считаются обременением, в то время как рождение сына — это чистая радость и праздник. Это часто приводит к абортам и даже убийствам новорожденных девочек.

Племя Банчхада является исключением, ведь рождение девочки здесь приносит надежду на лучшее будущее, так как она станет кормильцем для всей семьи всего через 15 лет – прекрасная инвестиция!

Рождения девочки ждут с нетерпением, а потом шумно отмечают. В Банчхада соотношение мужчин к женщинам почти 1:2. Женщины составляют 65% населения.

Это сообщество в штате Мадхья-Прадеш, где "семейная проституция" по-прежнему является единственным источником дохода. Это не новая, а скорее вековая практика, которая закрепилась несколькими поколениями.

Хотя проституция осуждается в большинстве штатов страны, в этом регионе профессия получила социальное одобрение от местных жителей. Этот способ заработка является незаконным в Индии, но его чрезвычайно трудно контролировать в этом племени.

Мужчины здесь полностью полагаются на женщин в своих финансовых нуждах, но они не сидят сложа руки, а находят клиентов и торгуют своими сестрами, матерями и дочерьми.

Такой подход к жизни породил и другие проблемы, например, к торговле людьми. Мужчины похищали девочек из других районов, чтобы торговать ими внутри своего племени, выдавая их за членов своих семей.

После заката на трассе Мандсаура можно увидеть многих женщин, заступивших на смену. Яркая одежда и макияж, – полностью готовы привлекать клиентов! От пьяного водителя грузовика до богатого парня на роскошной машине, – им всё равно, кого развлекать.

Это судьба большинства девушек и женщин в племени, и самое печальное то, что у них почти нет средств, чтобы вырваться из этой жизни.

Несмотря на то что Банчхада являются изгоями, у них кипит своя жизнь. В отличие от общепринятого правила, где семья невесты покупает подарки и дает деньги семье жениха (приданое), в этом племени все наоборот.

Семья невесты получает сумму от 3000 до 4000 долларов за то, что отправляет свою дочь в другую семью. Забавный факт в том, что эти деньги заработала сестра жениха.

Теперь, если женщина захочет развод, ее родители должны заплатить сумму вдвое больше. Если они не могут заплатить, то сама женщина должна заработать эти деньги понятным способом, чтобы вернуть их семье жениха.

Таким образом, женщины здесь платят за всё и в любых обстоятельствах. Обращение в суд или в полицию не может решить вопрос. У этого племени есть внутренняя система "панчаята", которая определяет законы и наказания, действуя как управляющий орган внутри племени.

Вот такая суровая Индия, где государство не может изменить кастовую систему и повлиять на локальные законы многих племен!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Индия   в мире   люди   продажа   ссемья   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17
Друг Человека Час назад
"...в одних странах думают о покорении Марса, в других странах всё еще действуют совершенно дикие обычаи."

В Индии нехилая космическая программа. По разным оценкам, они на 6-7 месте в мире по развитию космоса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
livaneth Полчаса назад
Во всех странах, имеющих свою космическую программу есть и проституция. В той или иной степени незаконная. Например в России проституция является административно наказуемым деянием. Уголовно наказуемо только сутенерство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2268 постов (2174 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

865718



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Часы, напечатанные на принтере. Они настоящие
Часы, напечатанные на принтере. Они настоящие
Теперь он видел все
Теперь он видел все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#люди#Россия#авто аварии#история#кот#подборка#мигранты
#животные#автомир#интересно#Юмор#интересное#Автовсячина#кошка#забавно#Крокус сити холл#теракт
#в мире#машина#Прикол#ДТП#аварии#полиция#собака#кино#Китай#Пёс
Теперь он видел все Теперь он видел все Почему в Индии не едят мясо Почему в Индии не едят мясо Женщин в Индии заставляют отдавать органы мужчинам Женщин в Индии заставляют отдавать органы мужчинам Красивое кастовое неравенство Красивое кастовое неравенство Самый густонаселённый регион в мире. Почему на севере Индии живёт 700 млн человек? Что их кормит? Самый густонаселённый регион в мире. Почему на севере Индии живёт 700 млн человек? Что их кормит? Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей

На что жалуетесь?

Вернуться