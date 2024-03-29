Племя в Индии, где мужчины выставляют на продажу женщин из своих семей

Вы наверняка слышали о странных практиках и правилах, соблюдаемых некоторыми племенами мира, но этот случай совсем за пределами нормальности. Сложно поверить, что в современном мире, когда в одних странах думают о покорении Марса, в других странах всё еще действуют совершенно дикие обычаи.
Собственные внутренние правила некоторых сообществ важнее для них, чем законы страны, в которой они живут. Эти племена ведут свою жизнь в джунглях или других отдаленных районах, где на государство всем просто плевать.
Одним из таких племен является племя Банчхада в Индии, женщины которого занимаются проституцией, не стесняясь своей работы. Мы часто слышим, что проституция – самая древняя профессия в мире. Человеческий спрос на что-то еще бывает разным в зависимости от каких-то событий, но спрос на услуги проституток всегда одинаково высок. Для многих бедных деревень в Индии (и не только) – это чуть ли не единственный способ выжить.
Женщины, продающие себя, на самом деле одни из самых опытных экспертов, разбирающихся в людях. Они видят настоящие лица людей, которые обычно скрываются от общества под масками благопристойности. Но когда мужчина входит в комнату проститутки, все маски сбрасываются, и остается лишь истинное, сырое "Я".
В большинстве деревень северной Индии рождение девочки по-прежнему является проблемой для семьи по различным причинам (например, приданое при выдаче замуж). Поэтому девочки считаются обременением, в то время как рождение сына — это чистая радость и праздник. Это часто приводит к абортам и даже убийствам новорожденных девочек.
Племя Банчхада является исключением, ведь рождение девочки здесь приносит надежду на лучшее будущее, так как она станет кормильцем для всей семьи всего через 15 лет – прекрасная инвестиция!
Рождения девочки ждут с нетерпением, а потом шумно отмечают. В Банчхада соотношение мужчин к женщинам почти 1:2. Женщины составляют 65% населения.
Это сообщество в штате Мадхья-Прадеш, где "семейная проституция" по-прежнему является единственным источником дохода. Это не новая, а скорее вековая практика, которая закрепилась несколькими поколениями.
Хотя проституция осуждается в большинстве штатов страны, в этом регионе профессия получила социальное одобрение от местных жителей. Этот способ заработка является незаконным в Индии, но его чрезвычайно трудно контролировать в этом племени.
Мужчины здесь полностью полагаются на женщин в своих финансовых нуждах, но они не сидят сложа руки, а находят клиентов и торгуют своими сестрами, матерями и дочерьми.
Такой подход к жизни породил и другие проблемы, например, к торговле людьми. Мужчины похищали девочек из других районов, чтобы торговать ими внутри своего племени, выдавая их за членов своих семей.
После заката на трассе Мандсаура можно увидеть многих женщин, заступивших на смену. Яркая одежда и макияж, – полностью готовы привлекать клиентов! От пьяного водителя грузовика до богатого парня на роскошной машине, – им всё равно, кого развлекать.
Это судьба большинства девушек и женщин в племени, и самое печальное то, что у них почти нет средств, чтобы вырваться из этой жизни.
Несмотря на то что Банчхада являются изгоями, у них кипит своя жизнь. В отличие от общепринятого правила, где семья невесты покупает подарки и дает деньги семье жениха (приданое), в этом племени все наоборот.
Семья невесты получает сумму от 3000 до 4000 долларов за то, что отправляет свою дочь в другую семью. Забавный факт в том, что эти деньги заработала сестра жениха.
Теперь, если женщина захочет развод, ее родители должны заплатить сумму вдвое больше. Если они не могут заплатить, то сама женщина должна заработать эти деньги понятным способом, чтобы вернуть их семье жениха.
Таким образом, женщины здесь платят за всё и в любых обстоятельствах. Обращение в суд или в полицию не может решить вопрос. У этого племени есть внутренняя система "панчаята", которая определяет законы и наказания, действуя как управляющий орган внутри племени.
Вот такая суровая Индия, где государство не может изменить кастовую систему и повлиять на локальные законы многих племен!
Источник:
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В Индии нехилая космическая программа. По разным оценкам, они на 6-7 месте в мире по развитию космоса.