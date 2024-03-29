Племя в Индии, где мужчины выставляют на продажу женщин из своих семей

Собственные внутренние правила некоторых сообществ важнее для них, чем законы страны, в которой они живут. Эти племена ведут свою жизнь в джунглях или других отдаленных районах, где на государство всем просто плевать.

Одним из таких племен является племя Банчхада в Индии, женщины которого занимаются проституцией, не стесняясь своей работы. Мы часто слышим, что проституция – самая древняя профессия в мире. Человеческий спрос на что-то еще бывает разным в зависимости от каких-то событий, но спрос на услуги проституток всегда одинаково высок. Для многих бедных деревень в Индии (и не только) – это чуть ли не единственный способ выжить.

Женщины, продающие себя, на самом деле одни из самых опытных экспертов, разбирающихся в людях. Они видят настоящие лица людей, которые обычно скрываются от общества под масками благопристойности. Но когда мужчина входит в комнату проститутки, все маски сбрасываются, и остается лишь истинное, сырое "Я".