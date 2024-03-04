Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей

Монахи в храмах считают, что цветы-подношения кощунственно выбрасывать в обычный мусорный бак. Часть из них попытаются скормить коровам и козам, но животное столько съесть не способно!

Кстати, из мечетей чаще всего отдают розы, порядка 100 килограмм в неделю. В то время как крупный индуистский храм может наделать столько мусора за один день!