Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей

Видели, как красочно украшены храмы, статуи, коровы цветами на любой праздник в Индии? Еще бы, в год в Индии под эти цели выращивается 2 миллиона тона цветов. А вы знаете, что 40% из них так никто и не купит? Они пойдут сразу на свалку.
Коровы и реки все стерпят
Ну, как на свалку – их вывалят в ближайшую реку. Так что не всегда плывущие по реке цветы в Индии – это признак фестиваля вверх по течению. Скорее всего какой-то храм избавился вечером от мусора после обеденных молений.
Монахи в храмах считают, что цветы-подношения кощунственно выбрасывать в обычный мусорный бак. Часть из них попытаются скормить коровам и козам, но животное столько съесть не способно!
Кстати, из мечетей чаще всего отдают розы, порядка 100 килограмм в неделю. В то время как крупный индуистский храм может наделать столько мусора за один день!
Что осталось после кормежки, выбрасывают в реку. Руководствуются тем, что цветы – это порождение природы, они не нанесут вреда водам.
Но все равно на их лепестках пестициды, которые медленно оседают в воду. А самое плохое – цветы закрывают поверхность воды, как лед у нас зимой.
Рыбам начинает не хватать кислорода, и они умирают. Хоть лунки и проруби в цветах делай, чтобы животных спасти.
Здоровый выход из ситуации
Часть выброшенных цветов удается переработать, но это только зарождающиеся мини-бизнесы.
Например, использовать цветы, как красители для тканей.
Некоторые предприниматели заказывают собирать цветы в мусорных баках около храмов и потом сортировать их в разные мешки по цветам.
Монахи дозволяют брать цветы бесплатно. Но вот сами закупщики цветов для фабрик платят за такую работу.
Причем зачастую дороже, чем купить такой же мешок цветов. Просто так они еще и спасают реки от загрязнений. Но такую щедрость могут позволить себе буквально единицы, которые смогли наладить производство цветочной одежды для заграницы, где и ценник выше.
К тому же иностранцам и некоторым местным ужасно нравится, что сделана одежда из цветов, реально получивших благословение в храмовой молитве.
На фабриках вручную отделяют лепестки, потом оставляют сохнуть на стеллажах на пару дней. Затем ткани вымачивают в специальном составе, и на теплую влажную ткань выкладывают цветные подсушенные лепестки.
Называется такое – эко-принт. Чтобы все хорошо отпечаталось, ткань нужно плотно завернуть вместе с лепестками и положить в парильную машину. Через несколько часов ткань полоскается и вывешивается на просушку. На ней остаются причудливые природные отпечатки.
Вторая популярная статья переработки – индийские благовония. Собранные вокруг храмов цветы сушат и перемалывают в муку, затем замешивают на них тесто, которое и налепливают на всем известные палочки благовоний.
На такие нужды храмы более охотно отдают цветы, ведь благовония потом будут зажигать и перед статуями божеств. То есть то, что уже было отдано богам, возвращается им в новой форме снова и снова.
Кстати, а вы знали, что цветы на праздниках разные не ради исключительно чувства прекрасного? А потому что для каждого бога покупаются свои цветочки. Красные гибискусы для Ганеши, лотос для Лакшми, базилик для Вишну.
И все равно это даже не треть от всех выбрасываемых цветов, потому что такие производства есть далеко не везде, где есть крупные храмы. Но сама идея не снижать потребление, а находить методы переработки цветов, мне очень импонирует.
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