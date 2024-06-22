Экоцид ни при чем: найдено то, что действительно погубило все население острова Пасхи

Теперь авторы исследования считают, что коренное население острова Пасхи на самом деле было более выносливым и изобретательным, чем предполагала история коллапса. Люди выращивали здесь сладкий картофель в альпинариях, а также питались морепродуктами и жили вполне устойчиво и счастливо вплоть до момента прибытия европейцев.

Предыдущие оценки альпинариев предположили, что население острова Пасхи составляло около 17 000 человек, однако новые данные показывают, что здесь обитало ишь около 2-3 тысяч человек, что соответствует рассказам первых европейских посетителей острова.

В новой работе ученые потратили 5 лет, чтобы обследовать альпинарии на земле и каталогизировать их. Далее они использовали машинное обучение и обнаружили, что на острове множество естественных обнажений, которые ранее ошибочно принимали за альпинарии. Результаты показали, что только около 0,76 квадратных километров Рапа-Нуи были отведены под сады камней, которые сами по себе могли бы прокормить население численностью около 2000 человек.

Таким образом в 1722 году, во время прибытия первых европейцев, население острова составляло от 2 000 до 3 000 человек, а уже к 1877 году на острове обитали лишь 100 человек.