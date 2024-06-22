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Экоцид ни при чем: найдено то, что действительно погубило все население острова Пасхи

Экоцид ни при чем: найдено то, что действительно погубило все население острова Пасхи

Автор:
22 июня 2024 12:37
Сообщество : Наука
Метки: Экоцид   в мире   население   новости   остров пасхи   факты   фото   
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Ранее ученые считали, что местная популяция попросту неправильно воспользовалась экологическими ресурсами, в результате чего буквально самостоятельно уничтожила себя.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет, однако история человечества намного более короткая: ученые годами пытаются пролить свет на события прошлого, но порой случается конфуз. Например, десятилетиями исследователи полагали, что население острова Пасхи сгубил загадочный коллапс "экоцида", но новое исследование ставит это утверждение под сомнение.


Результаты нового исследования показывают, что популяция резчиков памятников на острове не могла быть достаточно большой, чтобы исчезнуть из-за неправильного обращения с природными ресурсами, как считалось ранее.

Десятилетиями ведущая теория об экоциде Рапа-Нуи, или острова Пасхи, предполагала, что местная популяция была невероятно большой и потерпела неудачу из-за "собственной глупости". Якобы местные жители вырубили все деревья на острове, что привело к тому, что некогда плодородная почва стала уязвимой. В результате коренное население больше не могло выращивать необходимое количество продуктов, а потому на острове воцарился голод, за которым последовала война, каннибализм и крах. В результате население острова с нескольких тысяч сократилось до 100 человек всего за 150 лет.

Однако новое исследование, основанное на анализе альпинариев (садов камней), предполагает, что все происходило немного иначе. Численность населения острова Пасхи действительно сократилось в 1700-х одах после встречи с европейцами, но, вероятно, это произошло из-за работорговли, принудительной миграции и появления патогенов.

В ходе нового исследования команда под руководством археолога Дилана Дэвиса из Колумбийской климатической школы провела новое спутниковое обследование альпинариев и обнаружила, что количество этих садов попросту не могло поддерживать достаточно большое население острова, как считалось ранее. Простыми словами, численность населения острова попросту никогда не было такой большой, как считалось.


Теперь авторы исследования считают, что коренное население острова Пасхи на самом деле было более выносливым и изобретательным, чем предполагала история коллапса. Люди выращивали здесь сладкий картофель в альпинариях, а также питались морепродуктами и жили вполне устойчиво и счастливо вплоть до момента прибытия европейцев.

Предыдущие оценки альпинариев предположили, что население острова Пасхи составляло около 17 000 человек, однако новые данные показывают, что здесь обитало ишь около 2-3 тысяч человек, что соответствует рассказам первых европейских посетителей острова.

В новой работе ученые потратили 5 лет, чтобы обследовать альпинарии на земле и каталогизировать их. Далее они использовали машинное обучение и обнаружили, что на острове множество естественных обнажений, которые ранее ошибочно принимали за альпинарии. Результаты показали, что только около 0,76 квадратных километров Рапа-Нуи были отведены под сады камней, которые сами по себе могли бы прокормить население численностью около 2000 человек.

Таким образом в 1722 году, во время прибытия первых европейцев, население острова составляло от 2 000 до 3 000 человек, а уже к 1877 году на острове обитали лишь 100 человек.

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Метки: Экоцид   в мире   население   новости   остров пасхи   факты   фото   
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12  комментариев
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29k
Анатолий Соколов 2 часа назад
в общем жили люди, а потом европейцы принесли "цывылызацыю" ...
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908
3zo672nyb9t0 8 секунд назад
Где европейцы, там геноцид. Нация людоедов.
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6k
Нуи Хусим 7 минут назад
Жителям Рапа-Нуи досталось по полной от "эвропейской цывилизации"! Первые "эвропейсы" в 1722 году наградили их сифилисом, ( две трети оказались зараженными) позже привезли чуму и дезинтерию. Потом начали вывозить в рабство на хлопковые планции. Когда рабовладельцев "застыдили" за такие дела (я думаю напугали прсто) те решили вернуть (хотябы часть). Из 360 репатриантов до острова добралось 15 человек и привезли с собой оспу! Я удивляюсь, что там вообще кто то выжил!
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−2
Василий Полчаса назад
мдааа
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2k
Миша 38 минут назад
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436
Sergei Timofeich 42 минуты назад
Южно и северо американские индейцы,новозеландские племена,австралийские аборигены,африканские племена,хохлы....англосаксы мастера по прореживанию местных живностей...
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22k
Mike Miller 48 минут назад
Европейцы принесли вирусы.
Все же просто совершенно. У местных ноль иммунитета к тому дерьму, что кишит в крупных городах старого света.
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5k
РАТНИК 49 минут назад
Хохлы тоже решили исчезнуть во благо еврогеских ценностей.
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63k
turyst 2 часа назад
Сад камней? Для выращивания еды?
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Miralanim
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