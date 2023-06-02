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В Москве неизвестный умелец построил «жилище Карлсона» прямо на крыше многоквартирного дома

В Москве неизвестный умелец построил «жилище Карлсона» прямо на крыше многоквартирного дома

Автор:
02 июня 2023 16:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   дом   карлсон   крыша   постройка   ремонт   соседи   столица   фрунзенская набережная   
1307
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Установил стеклопакеты, подвёл к халупе электричество. Одна беда - «строитель» не сообщил соседям, что они будут оплачивать его счета.

Линия домов на Фрунзенской набережной - это жемчужина столицы. Шикарный район с великолепными видами.

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И к этой красоте решил присоседиться какой-то хитрый гражданин.

А обнаружили «виллу», когда в доме стали делать капитальный ремонт и добрались до крыши. Тут-то «жилище Карлсона» и нашлось.

Как сообщил проживающий неподалеку актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров:

Не перестаю удивляться наглости некоторых людей. Соседи построили кирпичный дом прямо на крыше. Подвели свет и установили стеклопакеты. Следующим этапом, полагаю, были грядки с картошкой и бассейн.

А позже выяснилось, что «Человек с пропеллером» жил на крыше не один. Там же нашлось ещё несколько странных построек.

Выходит, что на крыше дома в центре Москвы, под носом у жильцов и УК возвели несколько незаконных строений. А они и не заметили…

Источник:

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Метки: Москва   дом   карлсон   крыша   постройка   ремонт   соседи   столица   фрунзенская набережная   
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14  комментариев
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7k
rutt 52 минуты назад
Сам на крыше жил, а хатку сдавал. Майнинг по московски
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577
­­­­ Минуту назад
Сдам двухкомнатную квартиру в Крыму 500 метров от моря цена 3000 рублей день! 2,500 рублей ночь...
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26k
Егор 3 минуты назад
Это родители Малыша отселили наконец.
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Комментарий удален
0
12k
кот базилий 5 минут назад
То что на последнем фото - лифтовые шахты и вентиляция.
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2k
Fiverknot 6 минут назад
Не заметили? Автор решил жителей подколоть? Интересно, сам он когда в последний раз обращался в свою УК с просьбой показать крышу дома.
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3k
Lexx Полчаса назад
--- А позже выяснилось, что «Человек с пропеллером» жил на крыше не один. Там же нашлось ещё несколько странных построек. ---

Не дали развиться целой "крыше-карлсонской" цивилизации.
А те у которых воровали электричество, сами виноваты. Для того, что бы увидеть подключённые левые провода, не обязательно быть супер-пупер электриком и знать наизусть все законы Киргофа.
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10k
Бритва 36 минут назад
соседям надо быть совсем пассивными, чтобы не интересоваться, зачем мимо них на крышу носят стройматериалы и снуют какие-то люди.
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35k
Fat boy slim is * in a heaven 42 минуты назад
Это же пентхауз, крутая вещь
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997
ruslan d 59 минут назад
Гениально
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August

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