В Москве неизвестный умелец построил «жилище Карлсона» прямо на крыше многоквартирного дома

Установил стеклопакеты, подвёл к халупе электричество. Одна беда - «строитель» не сообщил соседям, что они будут оплачивать его счета.
Линия домов на Фрунзенской набережной - это жемчужина столицы. Шикарный район с великолепными видами.
А обнаружили «виллу», когда в доме стали делать капитальный ремонт и добрались до крыши. Тут-то «жилище Карлсона» и нашлось.
Как сообщил проживающий неподалеку актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров:
Не перестаю удивляться наглости некоторых людей. Соседи построили кирпичный дом прямо на крыше. Подвели свет и установили стеклопакеты. Следующим этапом, полагаю, были грядки с картошкой и бассейн.
А позже выяснилось, что «Человек с пропеллером» жил на крыше не один. Там же нашлось ещё несколько странных построек.
Выходит, что на крыше дома в центре Москвы, под носом у жильцов и УК возвели несколько незаконных строений. А они и не заметили…
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Не дали развиться целой "крыше-карлсонской" цивилизации.
А те у которых воровали электричество, сами виноваты. Для того, что бы увидеть подключённые левые провода, не обязательно быть супер-пупер электриком и знать наизусть все законы Киргофа.