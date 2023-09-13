Мужчина купил подъезд дома в Москве и закрыл его для всех жильцов

Теперь рабочие заделывают проход, а жители пробираются в квартиры через техническое помещение.
Год назад гражданин приобрел квартиру на первом этаже на Студенческой улице. Из-за ошибки в документах он «прикупил» и 85 квадратных метров в подъезде. А случилось это потому, что ещё 40 лет назад в доме переносили лифт и часть подъезда вывели из общей зоны. В планах это не отразили, возможно, по недосмотру БТИ.
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Ну а новый «хозяин подъезда» заявляет, что 85 квадратов дома теперь его, он за них заплатил. По документам так и есть. К тому же гражданин платит за эту площадь налоги. Поэтому он нанял рабочих, которые заделывают дверь в подъезд. Ну а жильцы, чтобы попасть в свои квартиры, идут через техническое помещение.
Люди возмущаются и хотят судиться, пока обращаются в разные инстанции. В том числе и в Мосжилинспекцию: там заявляют, что обращение жильцов «находится на контроле» и «если местными жителями будет инициирован судебный процесс, инспекция готова принять участие для защиты прав и интересов граждан».
Тут есть нюанс - суд может растянуться на несколько лет.
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А как это "неотраженное" по документам стало объектом и кто предыдущий собственник и продавец подъезда и как получил права на квадратные метры подъезда - от это физика.
Скажите - как его зовут?
В России - терпят)
Статья 3
3.4 Никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, в том числе в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
Менее удобная.
Устанавливай е сервитут решением суда
Приобретая имущество покупатель явно знал, что приобретает часть общедомового имущества, раз шустренько решил его огородить, хоть по документам оно таковым и не является в результате ошибки. Так что по идее новый владелец даже оспорить ничтожность сделки не сможет.
1. Тебе сколько лет?
2. Тебя в гугле забанили?