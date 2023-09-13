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Мужчина купил подъезд дома в Москве и закрыл его для всех жильцов

Мужчина купил подъезд дома в Москве и закрыл его для всех жильцов

Автор:
13 сентября 2023 18:05
Сообщество : Жить в России
Метки: БТИ   Москва   дом   жильцы   перепланировка   подъезд   суд   
3606
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Теперь рабочие заделывают проход, а жители пробираются в квартиры через техническое помещение.

Год назад гражданин приобрел квартиру на первом этаже на Студенческой улице. Из-за ошибки в документах он «прикупил» и 85 квадратных метров в подъезде. А случилось это потому, что ещё 40 лет назад в доме переносили лифт и часть подъезда вывели из общей зоны. В планах это не отразили, возможно, по недосмотру БТИ.

Ну а новый «хозяин подъезда» заявляет, что 85 квадратов дома теперь его, он за них заплатил. По документам так и есть. К тому же гражданин платит за эту площадь налоги. Поэтому он нанял рабочих, которые заделывают дверь в подъезд. Ну а жильцы, чтобы попасть в свои квартиры, идут через техническое помещение.

Люди возмущаются и хотят судиться, пока обращаются в разные инстанции. В том числе и в Мосжилинспекцию: там заявляют, что обращение жильцов «находится на контроле» и «если местными жителями будет инициирован судебный процесс, инспекция готова принять участие для защиты прав и интересов граждан».

Тут есть нюанс - суд может растянуться на несколько лет.

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Метки: БТИ   Москва   дом   жильцы   перепланировка   подъезд   суд   
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33  комментария
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11k
Сергей Попов Час назад
Ответчиком в суде должны быть государственные службы, допустившие такую ситуацию. А не собственник этой спорной территории, которую он купил на законных основаниях.
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222
Денис Федотов 3 минуты назад
Изучите всю историю целиком, раньше подъезд был на месте лифта, лет сорок назад сделали лифт, а у квартиры отжали санузел под подъезд. Скорее всего жителей просто пересилили в другое место. А вот по БТИ все эти нововведения не закрепили. Откуда спрашивается у него такая схема? Тут по логике виновато государство, оно тогда всем владело. По хорошему у него должны выкупить подъезд, раз он его приобретал, по схеме БТИ он включен в план его квартиры.
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569
Const67 4 минуты назад
Вывели-перераспределили-не отразили - это лирика.
А как это "неотраженное" по документам стало объектом и кто предыдущий собственник и продавец подъезда и как получил права на квадратные метры подъезда - от это физика.
Скажите - как его зовут?
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13k
Павел Бреусов 9 минут назад
Я бы ему ежедневно окна бил и дверь пеной заливал.
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11k
kaboza 14 минут назад
Сдается мне Парнишки в конце 90-х убедили-бы понять неудобства в связи с ситуаций..
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3k
Карл 20 минут назад
Ну, и где теперь доблестные инспекторы пожарного надзора?? Захламлять подъезд, КОТОРЫЙ ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЖАРНЫМ ВЫХОДОМ было нельзя, а замуровать стало можно ??
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10
Петров 20 минут назад
страна терпил, фигли, в цивилизованных бы закон отработал и за присвоение его бы нагнули уже, в нецивилизованных - отхватил бы леща.
В России - терпят)
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9k
Trenzel2003 21 минуту назад
С му***м воевать бесполезно. А вот с БТИ обязательно нужно. Их недосмотр. Теперь пусть покрутятся как уж на сковородке! И ТВ привлечь для освещения ситуации.
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6k
Leo Sun 24 минуты назад
Где-то читала, что когда-то эта часть подъезда была как раз квартирой (там что-то переделывали и получился подъезд), поэтому он вроде как, наоборот, сделал всё, как было изначально.
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14
Андрей Полчаса назад
а как можно перенести лифт?
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118
vitros666 Полчаса назад
Он явно знал что делал разве нет? Ошибка или не ошибка, но он то знал что так будет?
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10k
Dabus Час назад
Жилищный кодекс РФ

Статья 3
3.4 Никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, в том числе в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
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20k
Bill Час назад
БТИ из своего бюджета должны вернуть ему стоимость этих лишних 7 кв.метров - ИМХО
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5k
Горожанин 2 часа назад
Собственник не может злоупотреблять своим положением и ограничивать права других людей. Это закреплено законодательно.
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195
Knives22 Дмитрий Час назад
ГК РФ Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки
Приобретая имущество покупатель явно знал, что приобретает часть общедомового имущества, раз шустренько решил его огородить, хоть по документам оно таковым и не является в результате ошибки. Так что по идее новый владелец даже оспорить ничтожность сделки не сможет.
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3k
Yus 2 часа назад
Это через какие технические? Канализацию или вентиляцию?
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3k
Василий Афиногенов 2 часа назад
собрались бы соседи,и в тёмном падике сделали бы ему тёмную...
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