Мужчина купил подъезд дома в Москве и закрыл его для всех жильцов

Ну а новый «хозяин подъезда» заявляет, что 85 квадратов дома теперь его, он за них заплатил. По документам так и есть. К тому же гражданин платит за эту площадь налоги. Поэтому он нанял рабочих, которые заделывают дверь в подъезд. Ну а жильцы, чтобы попасть в свои квартиры, идут через техническое помещение.

Люди возмущаются и хотят судиться, пока обращаются в разные инстанции. В том числе и в Мосжилинспекцию: там заявляют, что обращение жильцов «находится на контроле» и «если местными жителями будет инициирован судебный процесс, инспекция готова принять участие для защиты прав и интересов граждан».

Тут есть нюанс - суд может растянуться на несколько лет.