Москвичке с детьми пришлось жить в подъезде после сдачи своей квартиры в аренду

Вот только ее квартиросъемщики были не очень этому рады и попросили вернуть уплаченную ими сумму, но у многодетной матери уже не было денег, чтобы вернуть арендную плату. В итоге собственница перевезла всю свою мебель в подъезд рядом со своей квартирой, где несколько дней жила вместе с тремя детьми в возрасте 8, 10 и 13 лет.



Елена называет себя "счастливой матерью шестерых детей" и "перинатологом-остеопатом" в социальных сетях, утверждая, что прошла обучение в США и успешно приняла участие в 3 тысячах родах. Кроме того, она занимается разведением русских голубых кошек.

Соседи по лестничной площадке от такого были несколько в шоке и обратились в органы опеки. Те оперативно на это заявление отреагировали, живность сдали в ближайший приют, а саму горе-мать и ее детей отправили в социальную гостиницу.