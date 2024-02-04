Москвичке с детьми пришлось жить в подъезде после сдачи своей квартиры в аренду

Этот бизнес-план был надежен, как швейцарские часы. Да что уж говорить, многие им пользовались, и причем успешно. Но в этот раз что-то пошло не так.
Жительница Москвы, 48-летняя Елена, решила сдать свою просторную квартиру в новостройке на Тагильской. Арендаторы нашлись быстро, как положено, составили договор на длительную аренду и оплатили 1,2 миллиона рублей, которые Елена использовала для покрытия ипотечных выплат.
Сама женщина нашла для съема бюджетную квартирку в Подмосковье, но через некоторое время Елену с тремя детьми и несколькими домашними животными попросили освободить снимаемое жилье. Денег на аренду другой квартиры не нашлось, и она приняла решение вернуться домой.
Вот только ее квартиросъемщики были не очень этому рады и попросили вернуть уплаченную ими сумму, но у многодетной матери уже не было денег, чтобы вернуть арендную плату. В итоге собственница перевезла всю свою мебель в подъезд рядом со своей квартирой, где несколько дней жила вместе с тремя детьми в возрасте 8, 10 и 13 лет.
Елена называет себя "счастливой матерью шестерых детей" и "перинатологом-остеопатом" в социальных сетях, утверждая, что прошла обучение в США и успешно приняла участие в 3 тысячах родах. Кроме того, она занимается разведением русских голубых кошек.
Соседи по лестничной площадке от такого были несколько в шоке и обратились в органы опеки. Те оперативно на это заявление отреагировали, живность сдали в ближайший приют, а саму горе-мать и ее детей отправили в социальную гостиницу.
Источник:
- Мужчина сломал нос подростку из-за замечания о припаркованном у подъезда автомобиле
- В Москве неизвестный умелец построил «жилище Карлсона» прямо на крыше многоквартирного дома
- Не «нет денег на ремонт», а суровый московский лофт
- «У меня покрышка ФСБ»: москвич с оружием пришёл к шумным соседям
- «Ваше мнение мне до фени»: мужик разгромил кабину лифта, а потом наехал на соседей
Чую подвох. Вопросов два.
1. Почему её попросили освободить бюджетную квартирку в Подмосковье?
2. Почему не нашлось денег на аренду другой квартиры?
Если её кинули на бабки в Подмосковье - это одно. А если она так сделала специально в расчёте что её детей (и её вместе с ними) вселят в новую квартиру насильно, так как детям негде жить, то это похоже на мошеничество.