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Москвичке с детьми пришлось жить в подъезде после сдачи своей квартиры в аренду

Москвичке с детьми пришлось жить в подъезде после сдачи своей квартиры в аренду

Автор:
04 февраля 2024 06:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   аренда   ипотека   подъезд   сдача квартиры   соседи   
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Этот бизнес-план был надежен, как швейцарские часы. Да что уж говорить, многие им пользовались, и причем успешно. Но в этот раз что-то пошло не так.

Жительница Москвы, 48-летняя Елена, решила сдать свою просторную квартиру в новостройке на Тагильской. Арендаторы нашлись быстро, как положено, составили договор на длительную аренду и оплатили 1,2 миллиона рублей, которые Елена использовала для покрытия ипотечных выплат.


Сама женщина нашла для съема бюджетную квартирку в Подмосковье, но через некоторое время Елену с тремя детьми и несколькими домашними животными попросили освободить снимаемое жилье. Денег на аренду другой квартиры не нашлось, и она приняла решение вернуться домой.


Вот только ее квартиросъемщики были не очень этому рады и попросили вернуть уплаченную ими сумму, но у многодетной матери уже не было денег, чтобы вернуть арендную плату. В итоге собственница перевезла всю свою мебель в подъезд рядом со своей квартирой, где несколько дней жила вместе с тремя детьми в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Елена называет себя "счастливой матерью шестерых детей" и "перинатологом-остеопатом" в социальных сетях, утверждая, что прошла обучение в США и успешно приняла участие в 3 тысячах родах. Кроме того, она занимается разведением русских голубых кошек.


Соседи по лестничной площадке от такого были несколько в шоке и обратились в органы опеки. Те оперативно на это заявление отреагировали, живность сдали в ближайший приют, а саму горе-мать и ее детей отправили в социальную гостиницу.


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Метки: Москва   аренда   ипотека   подъезд   сдача квартиры   соседи   
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8  комментариев
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86
Деньги Есть Час назад
"Сама женщина нашла для съема бюджетную квартирку в Подмосковье, но через некоторое время Елену с тремя детьми и несколькими домашними животными попросили освободить снимаемое жилье. Денег на аренду другой квартиры не нашлось, и она приняла решение вернуться домой."

Чую подвох. Вопросов два.

1. Почему её попросили освободить бюджетную квартирку в Подмосковье?
2. Почему не нашлось денег на аренду другой квартиры?

Если её кинули на бабки в Подмосковье - это одно. А если она так сделала специально в расчёте что её детей (и её вместе с ними) вселят в новую квартиру насильно, так как детям негде жить, то это похоже на мошеничество.
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7k
V2.Smirnov Минуту назад
А она крута! Получить с жильцов 1.2млн за съем вперед, а не ежемесячно частями - это очень не просто.
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3k
Daimos 17 минут назад
Многие пользуются? Сдают свою квартиру и живут с детьми в подъезде?
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180
Xiks Полчаса назад
Детей жаль. Мамаша с детства им свою модель поведения и взгляды вдалбливает.
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58k
zloykoyot Полчаса назад
"Елена называет себя "счастливой матерью шестерых детей" и "перинатологом-остеопатом" в социальных сетях, утверждая, что прошла обучение в США и успешно приняла участие в 3 тысячах родах. Кроме того, она занимается разведением русских голубых кошек." Из этого абзаца в принципе понятно что эта дама из себя представляет. Не удивлюсь если у неё и диплом проктолога-окулиста где-нибудь завалялся.
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1k
дмитрий викторович Час назад
Вполне надëжный план! Пару лет на соц-обеспечении и ипотека погашена.
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