Австралийка обнаружила во время ремонта пугающие чёрные наросты на полу

Жительница Австралии сняла в доме половицы и пришла в ужас. Женщина обратилась в соцсети за помощью, пытаясь выяснить, почему её пол покрыт наростами, похожими на паутину.
Публикации австралийки поставили экспертов в тупик. Чёрный узор больше похож на декорации из сериала "Очень странные дела".
Домовладелица поделилась снимками в местной группе, чтобы узнать, сталкивался ли кто с подобным явлением.
"Я в ужасе", - написал один из собеседников.
Пользователи предположили, что это может быть "мицелий", "слизистая плесень" или "корни какого-то дерева", но сообщество не смогло прийти к единому мнению.
Эксперт из государственного гербария в Брисбене сказал: "Для меня это тоже что-то новое. Определенно не похоже на традиционную плесень. Единственное, что отдаленно похоже на это, - ризоморфы Armillaria (опята)".
Ризоморфы - длинные шнуровидные сплетения грибных нитей (гиф), разновидность грибницы.
Профессор Квинслендского университета Элизабет Эйткен также согласилась с тем, что структура похожа на ризоморфы.
Доктор Хайке Ноймайстер-Кемп, главный миколог и управляющий директор компании Mycolab, добавила: "Это определенно мицелий гриба, скорее всего, базидиомицета". К счастью, данный вид не опасен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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