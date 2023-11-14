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Австралийка обнаружила во время ремонта пугающие чёрные наросты на полу

Австралийка обнаружила во время ремонта пугающие чёрные наросты на полу

Автор:
14 ноября 2023 08:25
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: дом   пол   половица   ремонт   ризоморфы   явление   
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Жительница Австралии сняла в доме половицы и пришла в ужас. Женщина обратилась в соцсети за помощью, пытаясь выяснить, почему её пол покрыт наростами, похожими на паутину.

Публикации австралийки поставили экспертов в тупик. Чёрный узор больше похож на декорации из сериала "Очень странные дела".


Домовладелица поделилась снимками в местной группе, чтобы узнать, сталкивался ли кто с подобным явлением.

"Я в ужасе", - написал один из собеседников.

Пользователи предположили, что это может быть "мицелий", "слизистая плесень" или "корни какого-то дерева", но сообщество не смогло прийти к единому мнению.

Эксперт из государственного гербария в Брисбене сказал: "Для меня это тоже что-то новое. Определенно не похоже на традиционную плесень. Единственное, что отдаленно похоже на это, - ризоморфы Armillaria (опята)".

Ризоморфы - длинные шнуровидные сплетения грибных нитей (гиф), разновидность грибницы.

Профессор Квинслендского университета Элизабет Эйткен также согласилась с тем, что структура похожа на ризоморфы.

Доктор Хайке Ноймайстер-Кемп, главный миколог и управляющий директор компании Mycolab, добавила: "Это определенно мицелий гриба, скорее всего, базидиомицета". К счастью, данный вид не опасен.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   пол   половица   ремонт   ризоморфы   явление   
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kaboza 21 минуту назад
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