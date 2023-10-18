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20+ примеров, как люди убивают свои дома

20+ примеров, как люди убивают свои дома

Автор:
18 октября 2023 13:22
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   дом   обслуживание   опыт   ошибка   ремонт   хозяин   
2298
25

Если у вас есть собственность, это еще не значит, что вы знаете, как ее содержать. Ошибки могут случаться и случаются, и все мы учимся на них. Пользователи Reddit рассказали, как по незнанию нанесли ущерб дому. Мы собрали лучшие истории и советы, чтобы вы избежали горького опыта.

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Поставил гриль слишком близко к дому и сайдинг расплавился.

Кирпич должен дышать. Покраска может привести к скоплению влаги внутри стен.

Не смывайте влажные салфетки в унитаз - они не растворяются в воде!


Не смывайте яичную скорлупу в канализацию. Во-первых, она прилипает к лезвиям измельчителя в раковине. Во-вторых, засоряет трубы.

Деревянные вещи нуждаются в уходе - периодическая обработка, покраска. Крыльцо, дверные наличники, заборы и т.д. Если за ними не следить, они гниют.

"Коллега мужа нанял кого-то для вырубки дерева с заднего двора. За свою работу человек попросил 600 долларов. Насколько мы можем судить, это был просто человек с бензопилой.

Дерево упало на дом, повредило часть крыши, сайдинг и вывело из строя электричество. Страховая компания не стала покрывать ущерб. Потребовалось 4 дня, чтобы восстановить электричество. Работник, поваливший дерево, "очень переживает" из-за причиненного ущерба и обещает все починить.

Коллега мужа владел домом меньше месяца"

Меняйте воздушные фильтры чаще, чем считаете нужным.



"Я понятия не имел, что стиральная машина сливает воду в раковину. Оставил кучу тряпок в раковине и затопил весь подвал".


Анод в водонагревателе надо менять раз в год.


Использование хлорных таблеток в бачке унитаза приводит к разрушению пластиковых деталей и их выходу из строя.


"Я только недавно узнала о фильтре в посудомоечной машине".


"Предыдущие владельцы дома заложили кирпичом единственный доступ в подвальное помещение. Было весело чинить водопроводные трубы, которые проложили под домом".


"Когда мы въехали в дом, наша насосная станция работала, но через 9 месяцев пошли весенние дожди. Я понял, что уже давно не слышал шума насоса. Пошел проверить подвальное помещение, которым мы никогда не пользовались. Оказалось, у нас под домом образовался бассейн глубиной полметра. Мы потратили 7 тысяч долларов на откачку воды, борьбу с плесенью, установку пароизоляции и замену насоса. Старая станция была самой дешевой из тех, что видел наш сантехник".


Не игнорируйте затхлый запах в подвале.Как можно скорее поставьте осушитель воздуха, потому что запах будет только усиливаться и портить все, что хранится. В конце концов, появится черная плесень.


Течет крыша? Пора ее заменить, а не ремонтировать.


При каждом использовании сушилки очищайте ее от ворса, чтобы не засорять шланг и вентиляционное отверстие, которые могут нагреться и/или даже загореться.


"Забыл слить воду со шланга перед заморозками".


Необходимо проверить и почистить дымоход камина перед разведением огня в новом доме. Семья лишилась дома на третий день, когда решила сжечь коробки в камине.


Дом - ваша инвестиция. Содержать его нужно так, чтобы при его продаже вы получили выгоду.


"Однажды я оставил бутылку с чистящим средством для унитаза на столешнице. Жидкость вытекла и навсегда испортила столешницу".


Водостоки нужно чистить и готовить к зимнему периоду.


Датчик угарного газа - необходимая вещь.


Не забывайте о герметизации окон, ванн. Вода - ваш враг.


Опадающие листья могут испортить вашу крышу, способствуя размножению мха, гнили и всего остального. Если вы не готовы обрезать деревья, то один-два раза в год вам придется подниматься на крышу с метлой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   дом   обслуживание   опыт   ошибка   ремонт   хозяин   
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3  комментария
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13k
..: Атеист :.. 40 минут назад
Аффтор, исправь заголовок : "20 примеров того, насколько тупые американцы" :))
Все что в подборке либо откровенная тупость, либо элементарный уход(ну, например чистка водостоков). С таким же успехом можно подписать 21. Делайте уборку дома, а иначе у вас будет грязно и неуютно". А про раковину и стиралку вообще даже не знаю что сказать - крайняя степень идиотизма!
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1k
Graboid 41 минуту назад
<<Не забывайте о герметизации окон>>
правильно установленные пластиковые окна в герметизации НЕ НУЖДАЮТСЯ ..
деревянные окна герметизировать = без толку
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731
София Час назад
Жаль, что нет стикера с М.Н. Задорновым.
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