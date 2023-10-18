20+ примеров, как люди убивают свои дома

"Коллега мужа нанял кого-то для вырубки дерева с заднего двора. За свою работу человек попросил 600 долларов. Насколько мы можем судить, это был просто человек с бензопилой.

Дерево упало на дом, повредило часть крыши, сайдинг и вывело из строя электричество. Страховая компания не стала покрывать ущерб. Потребовалось 4 дня, чтобы восстановить электричество. Работник, поваливший дерево, "очень переживает" из-за причиненного ущерба и обещает все починить.

Коллега мужа владел домом меньше месяца"