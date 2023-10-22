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Участника шоу «Перепой звезду» отправили в военкомат

Участника шоу «Перепой звезду» отправили в военкомат

Автор:
22 октября 2023 19:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   военкомат   втдео   первый канал   призывник   столица   
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Что его дело дойдёт до Госдумы он явно не ожидал.

В столице провели мигрантский рейд и выявили нелегалов. Часть из них якобы отправили в военкомат. Среди товарищей, которых с нетерпением ждал военком, был Мамут Усеинов, финалист передачи «Перепой звезду» на «Первом». Его тоже забрали.

Позже он выложил видео якобы из военкомата:

Однако член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил:

Никаких мобилизаций мы не проводим и в ближайшее время проводить не планируем. Что касается таких рейдов, могут быть разные причины, чтобы войти в мечеть и кого-то забрать. Кто это написал, нужно разобраться, что имелось в виду. Уж точно не набор военнослужащих на контрактную службу.

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Метки: Москва   военкомат   втдео   первый канал   призывник   столица   
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9  комментариев
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Это достойно новости? Какого-то участника какого-то говношоу отправили в военкомат...
А что эта персоналия есть лицо неприкосновенное?
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16k
Александр Сучков 5 минут назад
забрали и хер с ним! Он чем то отличается от других военнообязанных?
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6k
HUBLOT Полчаса назад
Когда выйдет первый сезон шоу "Перепей звезду"?
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7k
Кружок 59 минут назад
не сразу воткнул в название ... "перепой")
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