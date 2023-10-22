Участника шоу «Перепой звезду» отправили в военкомат

Что его дело дойдёт до Госдумы он явно не ожидал.
В столице провели мигрантский рейд и выявили нелегалов. Часть из них якобы отправили в военкомат. Среди товарищей, которых с нетерпением ждал военком, был Мамут Усеинов, финалист передачи «Перепой звезду» на «Первом». Его тоже забрали.
Позже он выложил видео якобы из военкомата:
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Однако член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил:
Никаких мобилизаций мы не проводим и в ближайшее время проводить не планируем. Что касается таких рейдов, могут быть разные причины, чтобы войти в мечеть и кого-то забрать. Кто это написал, нужно разобраться, что имелось в виду. Уж точно не набор военнослужащих на контрактную службу.
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А что эта персоналия есть лицо неприкосновенное?