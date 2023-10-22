Участника шоу «Перепой звезду» отправили в военкомат

В столице провели мигрантский рейд и выявили нелегалов. Часть из них якобы отправили в военкомат. Среди товарищей, которых с нетерпением ждал военком, был Мамут Усеинов, финалист передачи «Перепой звезду» на «Первом». Его тоже забрали.

Позже он выложил видео якобы из военкомата: