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Учеников воронежской школы заставляли снимать нижнее бельё перед ЕГЭ

Учеников воронежской школы заставляли снимать нижнее бельё перед ЕГЭ

Автор:
29 мая 2024 07:11
Сообщество : Жить в России
Метки: егэ   интересное   маразм   металлоискатель   фото   школьники   экзамены   
1321
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Оказалось, металлоискатель реагирует на косточки в лифчиках и стальные элементы на трусиках.

Правила сдачи ЕГЭ становятся ещё жёстче. Судя по всему, теперь школьницам нужно носить специальное бельё без железных элементов, иначе заставят снять. Так и произошло в Воронеже. Возмущённые родители рассказали "Блокнот" о том, как их дочери раздевались при всём классе, пытаясь пройти проверку металлоискателем. Дело было в школе №62 во время ЕГЭ по русскому языку.

Девочек заставляли снимать бюстгальтеры, и даже трусики. Металлоискатель реагировал на всё! Металлические косточки в бюстгальтере, цепочки на стрингах, ремни с бляшками, детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя её в негодность. Снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети с брекетами были допущены спустя час и более нервотрепки, пытались заставить снять! – отметила мама одной из выпускниц.

Позже сами выпускницы рассказали Базе, что всё происходило с согласия учителей. Одна из девочек несколько раз пыталась пройти мимо металлоискателя, но он всё время пищал. Учителя предположили, что это из-за косточек в лифчике.

«Я спросила у них: "Вы предлагаете мне снять лифчик?" Они промолчали. "Вы меня не пустите, если я не сниму", — молчат. И тут классная говорит: “Если хочешь сдавать, то надо снять”».

Ещё одной девочке пришлось срывать крошечное украшение с бюстгальтера, чтобы сдать экзамен. Все мальчики снимали ремни и разувались. Детей, у которых стоят брекеты, продержали у металлоискателя около часа. По словам школьников, на улицу отправили минимум 11 девушек, которые выходили снимать бюстгалтеры. Кроме того, среди охранников были как женщины.

Надо добавить, что всё это время школьники волновались, ведь к ЕГЭ они готовились несколько лет и не могли просто уйти.

Возмущённые родители обратились в министерство образования. Однако там заявили, что никаких нарушений выявлено не было.

«Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушения этических норм не наблюдается. На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов пункта приема экзамена к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», — объяснили в ведомстве.

Ведомство пообещало передать материалы проверки в соответствующие органы и обнародовать записи с камер видеонаблюдения, сообщает РБК.

Источник:

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Метки: егэ   интересное   маразм   металлоискатель   фото   школьники   экзамены   
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1k
Лёха Лёха 52 минуты назад
Я давно уже отучился. Как и многие писал шпаргалки к экзаменам. Но то, что шпаргалки можно найти металлодетектором, я не знал
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0
Игорь 2 минуты назад
Здpавcтвуйтe. Извинитe, чтo пишу здecь, бoльшe нeгдe.

Ceйчаc ищу любую pабoту, нo пoка ничeгo нe нахoдитcя. Гoтoв на любую пoдpабoтку, а ceйчаc дoма ecть абcoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoда пoчти тepяю coзнаниe. Oдoлжить пpocтo нe у кoгo. Oдoлжитe, пoжалуйcта, на eду pублeй 100-200. Xoть на булку хлeба, хoть на килoгpамм каpтoшки.

Ecли ocтавитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнуть c пepвoй заpплаты (пepeвeду на каpту или нoмep тeлeфoна). В этoм cлучаe ocтавьтe cвoи кoнтакты в личных cooбщeниях. Я вepну 100%!

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Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчecкoe cпаcибo.
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1k
дмитрий викторович 15 минут назад
Как брекеты и косточки в лифчике помогут сдать экзамен? Зачем поиск именно металлических предметов? Убедились что реагирует на брекеты и пропустили. Может им вообще голышом сдавать экзамен, ну что бы наверняка. И осмотр врачëм, а то мало ли что пронесли в естественных полостях тела?! ДБ.
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33k
Владимир 16 минут назад
Этот ЕГЭ это такая бредятина. Да еще и цирк сопутствующий устроили.. Охренеть можно.
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4k
Алекс Лом 24 минуты назад
Каждый год одно и то же , каждый год проходят металлодетектор и всё равно идут сдавать экзамены в трусах с заклепками. Уровень интеллекта 0 , экзамены можно не сдавать.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
нихрена там ученицы..лет по 30 уже можно дать на вид..прожженные уже...жизнь повидавшие..)
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17k
Колька Валеркин сын 49 минут назад
Настроить метало искатель? Неееее, не слышали.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
режим Путина лютуют..заставляет какие-то экзамены дурацкие сдавать: а МЫ ХОЧИМ трахаться с контрацептивами, ходить по сатанинским вечеринкам в одном носке..курить вейп и играть в дебильные компьютерные игры где играешь за пендоского героя уничтожающего Россию.
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11k
sedoisever Час назад
Я представить себе не могу, чтобы такое произошло в так нелюбимом многими "совке".
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5066 постов (4854 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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