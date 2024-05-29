Учеников воронежской школы заставляли снимать нижнее бельё перед ЕГЭ

Правила сдачи ЕГЭ становятся ещё жёстче. Судя по всему, теперь школьницам нужно носить специальное бельё без железных элементов, иначе заставят снять. Так и произошло в Воронеже. Возмущённые родители рассказали "Блокнот" о том, как их дочери раздевались при всём классе, пытаясь пройти проверку металлоискателем. Дело было в школе №62 во время ЕГЭ по русскому языку.

Девочек заставляли снимать бюстгальтеры, и даже трусики. Металлоискатель реагировал на всё! Металлические косточки в бюстгальтере, цепочки на стрингах, ремни с бляшками, детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя её в негодность. Снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети с брекетами были допущены спустя час и более нервотрепки, пытались заставить снять! – отметила мама одной из выпускниц.

Позже сами выпускницы рассказали Базе, что всё происходило с согласия учителей. Одна из девочек несколько раз пыталась пройти мимо металлоискателя, но он всё время пищал. Учителя предположили, что это из-за косточек в лифчике.