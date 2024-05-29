Учеников воронежской школы заставляли снимать нижнее бельё перед ЕГЭ

Оказалось, металлоискатель реагирует на косточки в лифчиках и стальные элементы на трусиках.
Правила сдачи ЕГЭ становятся ещё жёстче. Судя по всему, теперь школьницам нужно носить специальное бельё без железных элементов, иначе заставят снять. Так и произошло в Воронеже. Возмущённые родители рассказали "Блокнот" о том, как их дочери раздевались при всём классе, пытаясь пройти проверку металлоискателем. Дело было в школе №62 во время ЕГЭ по русскому языку.
Девочек заставляли снимать бюстгальтеры, и даже трусики. Металлоискатель реагировал на всё! Металлические косточки в бюстгальтере, цепочки на стрингах, ремни с бляшками, детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя её в негодность. Снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети с брекетами были допущены спустя час и более нервотрепки, пытались заставить снять! – отметила мама одной из выпускниц.
Позже сами выпускницы рассказали Базе, что всё происходило с согласия учителей. Одна из девочек несколько раз пыталась пройти мимо металлоискателя, но он всё время пищал. Учителя предположили, что это из-за косточек в лифчике.
«Я спросила у них: "Вы предлагаете мне снять лифчик?" Они промолчали. "Вы меня не пустите, если я не сниму", — молчат. И тут классная говорит: “Если хочешь сдавать, то надо снять”».
Ещё одной девочке пришлось срывать крошечное украшение с бюстгальтера, чтобы сдать экзамен. Все мальчики снимали ремни и разувались. Детей, у которых стоят брекеты, продержали у металлоискателя около часа. По словам школьников, на улицу отправили минимум 11 девушек, которые выходили снимать бюстгалтеры. Кроме того, среди охранников были как женщины.
Надо добавить, что всё это время школьники волновались, ведь к ЕГЭ они готовились несколько лет и не могли просто уйти.
Возмущённые родители обратились в министерство образования. Однако там заявили, что никаких нарушений выявлено не было.
«Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушения этических норм не наблюдается. На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов пункта приема экзамена к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», — объяснили в ведомстве.
Ведомство пообещало передать материалы проверки в соответствующие органы и обнародовать записи с камер видеонаблюдения, сообщает РБК.
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