Гигантская тридакна: моллюск с синей плотью весит 300 кг и производит жемчужины до 34 кг

Любовь к драгоценностям и приключениям всегда была неотъемлемой чертой тех, кто связал свою жизнь с морем. Где, если не в солёных пучинах синегривого океана, найдутся древние сокровища и затонувшие сундуки. Тем более, что некоторые из этих «сундуков» за свои сокровища ещё и поборются!
Что же это за драчливые морские коробки такие? Моллюски. А точнее — гигантская тридакна. Или как ещё её называют профессиональные ныряльщики — моллюск-убийца.
Говорят, что ловцы жемчуга в лучшем случае оставляли в этих двустворках конечности, а в худшем — жизнь. А в американских руководствах для ВМС США даже была инструкция о том, как быстро высвободиться из захвата крепких «челюстей». Неужели эта двустворка реально такая опасная?
Видите ли, размеры гигантской тридакны могут достигать почти полутора метров, а вес — неподъёмные 300 кг. Это делает её самым большим двустворчатым моллюском в мире. Довольно легко спутать с сундуком, к которому так и тянутся загребущие ручонки. Тем более, когда в складках мантии уже виден драгоценный блеск жемчужины. Да какой! Самая большая из найденных блестяшек — жемчужина Пуэрто весит 34 кг!
Но даже если вы невероятный счастливчик и добыв таки сокровище счастливо бежите в ближайший ломбард — увы, вас ждёт разочарование. Ювелирной ценности эти камушки не имеют. Всё потому что перламутрового слоя в таких жемчужинах зачастую нет. По большей части они состоят из карбоната кальция — мела, только очень плотного. Да и кто согласится носить на шее несколько десятков кило?
Получается, тридакна — это коварный сундук, что заманивает людей дешевыми брюликами, а потом губит в чёрных пучинах? Нет же! Моллюск на людей не охотится. Его пасть даже до конца не закрывается. Единственная причина, по которой гигантская тридакна может цапнуть, — это страх. Мантия двустворки очень чувствительна к колебаниям воды. От любого неожиданного вторжения в личную жизнь она просто пытается закрыться. Но делает она это очень медленно. Поэтому все слухи, что витают вокруг моллюска — навеяны титаническими размерами. У страха глаза велики.
И вообще, наша двустворка — мирный садовод, а не кровожадный людоед! Гигантская тридакна живет в коралловых рифах Индийского и Тихого океана. Там двустворка закапывается спинкой в грунт и обращает створки в сторону поверхности. Мантия становится полем, на котором растут одноклеточные водоросли! Они получают от тридакны защиту, а сами делятся питательными веществами, которые нафотосинтезируют. Но если союза с одноклеточными ещё не произошло, двустворка питается планктоном, прогоняя воду через мантию.
Любовь в мире сундуков-садоводов тоже есть. Изначально все тридакны — гермафродиты. Однако к самооплодотворению они не способны. Поэтому, чтобы построить семью, моллюски выплевывают половые клетки в воду. Когда они попадают в мантию другого моллюска, происходит оплодотворение, после чего тридакна выплёвывает уже оплодотворённое яйцо.
Спустя 12 часов вылупляется личинка. Пару недель она проводит в свободном плавании, пока не отрастёт нога. С помощью конечности детёнок уже уверенно передвигается по дну в поисках места, где он закрепится на всю оставшуюся жизнь. Которая, на минуточку, может и до 100 лет продлиться.
Источник:
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Наверное съедобное оно ??