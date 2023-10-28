Гигантская тридакна: моллюск с синей плотью весит 300 кг и производит жемчужины до 34 кг

Получается, тридакна — это коварный сундук, что заманивает людей дешевыми брюликами, а потом губит в чёрных пучинах? Нет же! Моллюск на людей не охотится. Его пасть даже до конца не закрывается. Единственная причина, по которой гигантская тридакна может цапнуть, — это страх. Мантия двустворки очень чувствительна к колебаниям воды. От любого неожиданного вторжения в личную жизнь она просто пытается закрыться. Но делает она это очень медленно. Поэтому все слухи, что витают вокруг моллюска — навеяны титаническими размерами. У страха глаза велики.