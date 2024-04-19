20 удивительных макрофотографий, которые позволят увидеть вещи необычно близко

Если большое видится на расстоянии, то чтобы рассмотреть маленькие вещи, нужно подойти к ним очень-очень близко. И всё равно человеческий глаз не различит многое, да и попробуй подойти вплотную к какому-нибудь жучку — тут же скроется. Но для того и создана макрофотография, ведь с её помощью можно любоваться сами мелкими деталями.
Кстати о снежинках: не успеете глазом моргнуть, как наступит Новый год, и вам точно понадобится вырезать их, чтобы украсить помещение. И у нас как раз есть 15 крутых схем.
Пауки пугают многих, и этим воспользовался один американец, который сделал украшение для своего дома на Хеллоуин в виде огромного паука, который спускается вниз по паутине. Это выглядит и круто, и жутко одновременно.
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