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20 удивительных макрофотографий, которые позволят увидеть вещи необычно близко

20 удивительных макрофотографий, которые позволят увидеть вещи необычно близко

Автор:
19 апреля 2024 12:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: близко   животные   интересно   красота   макро   удивительно   фото   
1900
21

Если большое видится на расстоянии, то чтобы рассмотреть маленькие вещи, нужно подойти к ним очень-очень близко. И всё равно человеческий глаз не различит многое, да и попробуй подойти вплотную к какому-нибудь жучку — тут же скроется. Но для того и создана макрофотография, ведь с её помощью можно любоваться сами мелкими деталями.

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Кстати о снежинках: не успеете глазом моргнуть, как наступит Новый год, и вам точно понадобится вырезать их, чтобы украсить помещение. И у нас как раз есть 15 крутых схем.

Пауки пугают многих, и этим воспользовался один американец, который сделал украшение для своего дома на Хеллоуин в виде огромного паука, который спускается вниз по паутине. Это выглядит и круто, и жутко одновременно.

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Метки: близко   животные   интересно   красота   макро   удивительно   фото   
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6  комментариев
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3k
Славик 36 минут назад
Какая-то невероятно правильная форма, не очень верится, что такая снежинка может быть
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14k
Sapsan 9 минут назад
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14k
motorocker 18 минут назад
Это какой телефон так снимает?
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490
Павел Верещагин Полчаса назад
последнее фото-как иллюстрация мантры ом мани падме хум(о жемчужина в глубине лотоса)
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2286 постов (2194 в горячем)

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