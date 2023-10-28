Донг Тао: куры-монстры с ногами чудовищ

Азиаты гордятся ими и называют цыплятами драконов. Одна такая птица может стоить 200.000 рублей
Дорогие девушки, не парьтесь по поводу объёма своих бёдер! Вы не толстые, просто живёте не в той стране! Поезжайте во Вьетнам — там очень даже ценят цыпочек с аппетитными ножками! Причём буквально: одна птичка толстоногой породы может стоить под 200.000 рублей! На эти деньги целого коня можно купить, но что же такого особенного в этих пернатых?
Слоновые куры, цыплята дракона, или Донг Тао — одна из самых экстравагантных пород домашней птицы. От всех остальных курочек они отличаются поистине огромными ногами — как будто злой доктор Айболит пришил бедным пернатым лапищи от какой-то ящерицы. Одна такая драконья ходуля может быть в обхвате толще, чем предплечье взрослого человека! А весят самые большие ножки свыше килограмма. Каждая! Для сравнения: лапки цыплят-бройлеров весят всего 25-45 грамм.
При этом взрослые петухи Донг Тао набирают всего 5-7 килограмм живой массы. Простая математика: практически 1/3 от их общего веса приходится на гигантские конечности. Курочки этой породы чуть меньше, но лапы у них точно такие же. Даже только что вылупившиеся цыплята — и те похожи на маленьких слоников!
Именно за эту особенность вьетнамцы так боготворят своих Донг Тао. Говорят, владение породистыми пернатыми может принести человеку счастье, благополучие и богатство. Ещё бы — 200.000 за голову! Но разводят этих птиц не только ради сомнительной эстетики. В русскоязычных источниках поголовно пишут, что раньше эти петухи были воинами. Они сражались на арене, отчего у них и появились слоноподобные ноги. Но подумайте сами: как с такими гигантскими лапищами воевать? Курицы ходят еле-еле, а тут ещё сражаться нужно!
На самом деле интерес у азиатов более чем прозаичный. Жесткое мясо пернатых и вот эти огромные драконьи лапищи во Вьетнаме считаются особенным деликатесом. Его преподносят как дорогой подарок — особенно во время китайского Нового года. Примерно с 1600-х годов слоновых кур подавали к столу членам королевской семьи и высокопоставленным лицам в стране. Блюда из этих пернатых всегда были предметом роскоши, однако сегодня никто точно не знает, как вообще появились драконьи цыплятки. Согласно предположениям, мутация ножного гигантизма однажды возникла сама по себе, после чего фермеры из деревни Донг То просто селекционировали птиц по новому признаку.
Делать это было не так то просто, ведь даже сейчас, при наличии современного оборудования, разведение слоновых кур — очень большая проблема. В прямом смысле слова: несушки настолько неуклюжи, что часто наступают на яйца и давят их. К тому же в год пернатые откладывают всего лишь 60-120 яиц, но даже при лучшем раскладе не все из них будут оплодотворены. А всё потому, что и само совокупление может представлять определённые сложности — попробуй с такими лапищами приударить за цыпочкой!
Молодняк Донг Тао медленно растёт и весьма чувствителен к окружающим условиям: температуре, влажности, освещению, кормлению. Для выращивания «правильного» цыплёнка придётся очень постараться — в отличие от скороспелых бройлеров, слоновые куры готовы к реализации только в 8-10 месяцев. Также пернатые склонны к различным заболеваниям ног: мутация хоть и была естественной, но дальнейшая селекция сделала гигантские лапы птиц чересчур чувствительными и уязвимыми.
Источник:
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