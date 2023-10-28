Донг Тао: куры-монстры с ногами чудовищ

Делать это было не так то просто, ведь даже сейчас, при наличии современного оборудования, разведение слоновых кур — очень большая проблема. В прямом смысле слова: несушки настолько неуклюжи, что часто наступают на яйца и давят их. К тому же в год пернатые откладывают всего лишь 60-120 яиц, но даже при лучшем раскладе не все из них будут оплодотворены. А всё потому, что и само совокупление может представлять определённые сложности — попробуй с такими лапищами приударить за цыпочкой!