10 самых высоких зданий России

Многие пункты нашего рейтинга займут именно башни международного делового центра Москва-Сити. Целый район на западе Москвы начали строить в 1996 году, и сегодня он состоит из 15 небоскребов, как офисных, так и жилых. «Башня на Набережной» — комплекс из трех зданий. Самое высокое из них Башня «С», законченная в 2007 году. После сдачи строение два года сохраняло титул самого высокого здания Европы.

9. Три башни «Capital Towers» в Москве

295 метров