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10 самых высоких зданий России

10 самых высоких зданий России

Автор:
16 апреля 2024 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Размер   Россия   высота   дом   здание   инфографика   фото   
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Главные небоскребы страны сосредоточены в основном в Москве, но башня-рекордсмен была построена в Санкт-Петербурге.

10. «Башня на Набережной» делового центра Москва-Сити

268,4 метров

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Многие пункты нашего рейтинга займут именно башни международного делового центра Москва-Сити. Целый район на западе Москвы начали строить в 1996 году, и сегодня он состоит из 15 небоскребов, как офисных, так и жилых. «Башня на Набережной» — комплекс из трех зданий. Самое высокое из них Башня «С», законченная в 2007 году. После сдачи строение два года сохраняло титул самого высокого здания Европы.

9. Три башни «Capital Towers» в Москве

295 метров

На Краснопресненской набережной рядом с Москва-Сити в 2023 году были достроены три премиальных жилых здания одинаковой высоты —  «River Tower», «City Tower» и «Park Tower».

8. Башня «Москва» в Москва-Сити

301,8 метр

Башня «Москва» — самая высокая из двух зданий комплекса «Город Столиц». Башня была достроена в 2009 году и до 2011 была самой высокой на всем постсоветском пространстве.

7. «Neva Towers» (Башня 1) в Москва-Сити

302 метра

Комплекс «Neva Towers» включает в себя две башни, обе входят в топ-10 самых высоких зданий страны. Первая — 302 метра высотой, имеет 68 этажей, и это многофункциональное здание с офисами и апартаментами. Строительство завершили в 2020 году.

6. Небоскреб «Евразия» в Москва-Сити

308,9 метров

Единственная стальная башня среди бетонных конструкций Москва-Сити. Из-за финансовых трудностей башню строили больше 10 лет. Помимо офисов, в ней располагается гостиница, рестораны, фитнес-центр и развлекательные комплексы.

5. Башня «Меркурий» в Москва-Сити

340,1 метров

Она не раз получала престижные мировые награды за архитектуру и уровень сервиса. В ней располагаются офисы, а также площадки для проведения мероприятий. Помимо 75 надземных этажей, в здании еще пять этажей подземной парковки. Оно было достроено к 2014 году и недолго, но считалось самым высоким в Европе.

4. «Neva Towers» (Башня 2) в Москва-Сити

345 метров

Второе из зданий комплекса «Neva Towers». Строительство этой 345-метровой башни было завершено к 2019 году, и это жилое здание из 79 этажей.

3. Башня «Око» в Москва-Сити

354,1 метра

Комплекс «Око» состоит из двух башен. Южная, достроенная в 2015 году, превосходит северную почти на 100 метров в высоту. А еще на этой башне находится самая высокая смотровая площадка в Европе.

2. Башня «Восток» в Москва-Сити

373,7 метра

До 2017 года этот небоскреб был самым высоким в России. Он входит в комплекс «Федерация», состоящий из двух зданий. Второе — башня «Запад» — имеет высоту 242,4 метра.

1. «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге

462 метров

Это не только самое высокое здание России, но еще и самое высокое в Европе. Плюс еще и самый северный в мире небоскреб! Его достроили в 2018 году, но внутри и сейчас продолжаются отделочные работы.

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Метки: Размер   Россия   высота   дом   здание   инфографика   фото   
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16  комментариев
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450
DuckTales 2 часа назад
Где Останкинская телебашня ? 540 метров привет Лахта
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49k
consul1970 2 минуты назад
Московский кремль. Из него свысока смотрят на весь мир
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8k
Игорь 53 минуты назад
Костер тщеславия. Хочется быть как в Нью-Йорке, но не получается. Приезжал в Россию чиновник китайский, с чем он там аэропорт сравнил? С автобусной остановкой у него в провинции. Помню в 1997 летал Гуаньджоу, такая была дыра, свиньи с овцами шлялись по улицам, асфальт, как у нас сейчас- кое-где. И вот в 2019 снова туда летал. как будто на другую планету, к высокоразвитой цивилизации из каменного века прорвался. И так у них везде. У них реальное движение вперед и улучшение в качестве жизни, а у нас имитация на бумагах, о хорошей жизни.
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36k
Teodor 57 минут назад
Ладно Москва, ее в архитектурном смысле давно загубили, но вот в Питере за такое непотребство надо уши по самый хвост отрывать!
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14k
Sapsan Час назад
Лахта-2 строится? Вроде обещали 703 метра
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1k
K_II_T Час назад
Хорошо, что Сити построили.
Теперь не смотрим с завистью за океан.
Так как у себя есть похожее.

И знаем, что это градостроительная ошибка.
Так как жить в Сити невозможно.

Тот случай, когда по граблям нужно ходить самим.
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2k
Росомаха 2 часа назад
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Alove_Roleen
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