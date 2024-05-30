На 75 см выше: недавно построенному дому грозит снос

Четырехместный дом в Великобритании, строительство которого только закончилось, возможно, придется снести после того, как он был построен на 75 см выше и в несколько ином положении, чем было утверждено.

Планы строительства жилого здания в Прествиче (Англия) были одобрены городским советом в 2018 году, но теперь начался процесс принудительного взыскания. Согласно предписанию, дом и все садовые постройки должны быть снесены и навсегда удалены.

Владельцы подали апелляцию, но она была отклонена инспекцией по планированию 29 апреля 2024 года, и теперь у заявителя, Мартина Джерарда Райта, есть всего шесть месяцев, чтобы снести дом. В своем уведомлении о принудительном исполнении представители городского совета утверждают, что здание было сдвинуто вперед примерно на 145 см, поэтому оно не соответствует положению, указанному на утвержденных планах. Но это не все.