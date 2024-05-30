На 75 см выше: недавно построенному дому грозит снос

Владельцы жилья подали апелляцию, но она была отклонена. Соседи отметили, что не против постройки.
Четырехместный дом в Великобритании, строительство которого только закончилось, возможно, придется снести после того, как он был построен на 75 см выше и в несколько ином положении, чем было утверждено.
Планы строительства жилого здания в Прествиче (Англия) были одобрены городским советом в 2018 году, но теперь начался процесс принудительного взыскания. Согласно предписанию, дом и все садовые постройки должны быть снесены и навсегда удалены.
Владельцы подали апелляцию, но она была отклонена инспекцией по планированию 29 апреля 2024 года, и теперь у заявителя, Мартина Джерарда Райта, есть всего шесть месяцев, чтобы снести дом. В своем уведомлении о принудительном исполнении представители городского совета утверждают, что здание было сдвинуто вперед примерно на 145 см, поэтому оно не соответствует положению, указанному на утвержденных планах. Но это не все.
"Высота здания была увеличена примерно на 75 см, а ступени перед входом расположены не в соответствии с утвержденными планами. Южный фронтон не соответствует, так как на уровне первого и второго этажей были добавлены окна", — говорилось в документах.
Представители совета добавили, что здание представляет собой несанкционированную застройку и является существенным нарушением контроля за планированием.
Предполагается, что в настоящее время дом сдается в аренду. Нынешний жилец сказал, что не хочет комментировать ситуацию.
"Очень жаль, что все зашло так далеко, прежде чем были приняты меры. Совет выписал мусорные контейнеры на дом. Зачем им это делать, если дом не соответствует требованиям? У меня нет проблем с тем, как это выглядит", — сказал сосед, попросивший не называть его имени.
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а то в Питере в исторической части понастроили "чуть выше согласованного проекта" - и так же говорят "ну не сносить же построенное" ...
Делай всё по чертежу !!!! (С)
Такое впечатление, что чинуши тупо власть показывают.
а здесь все просто - нарушаешь, устраняй. высоту можно устранить? - ну да, разбираем крышу, спиливаем стену. а внутри там точно сделан лишний этаж. окна поэтому же там прорезаны в нарушение плана.
местоположение дома можно устранить? - ну да, просто залить новый фундамент, разобрать старый дом. и построить новый...
и люди проверявшие - как только увидели, что старый план лишь прикрытие мошенничества. а строили как хотели. наплевав на все согласования - предписание о полном сносе и все.
вот такие методы, выпрямляют ублюдочную хитрожопость таких как ты. "можно здесь схитрить, можно тут обмануть..." - сносите ВСЕ. и сразу отрезвение.
и довод - "мне разрешили мусорный контейнер поставить, значит все норм."