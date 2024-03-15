Дом-монстр в Гонконге. Как он выглядит без фотошопа?

Фотографии этого дома послужат великолепной иллюстрацией к любой статье об "их нравах", о шокирующих трущобах, о бедных, угнетаемых проклятыми капиталистами гонконгцах, живущих в нечеловеческих условиях...
Ещё бы! Стоит только посмотреть на ряды этих крохотных, как у наших "хрущёвок", балкончиков, на бесконечные, уходящие вверх этажи, на малюсенький прямоугольник неба где-то невообразимо высоко над головой, и тут же очень хочется пожалеть этих несчастных жителей Гонконга, вынужденных ютиться в столь жутком доме, прозванном домом-монстром.
Хотя, вообще-то, это не один дом, а целый жилой комплекс, состоящий из пяти зданий, построенных в форме буквы "Ш":
А знаете, сколько стоит там аренда двухкомнатной квартирки общей площадью 35-40 квадратных метров с микроскопической кухонькой и миниатюрным санузлом? Около 14 тысяч гонконгских долларов в месяц - это почти 1800 долларов США! Жуть!
А некоторые, самые ушлые владельцы квартир вообще разделили свои апартаменты на 2-3 части площадью по 7-8 кв.м и сдают их посуточно. Примерно за 150 долларов в день. Капиталисты проклятые - наживаются на бедняках!
Надеюсь, мой сарказм не был неуловимо тонок, как это иногда бывает?☺ Нищие и бездомные имеются в любой стране, в том числе и в Гонконге. Однако средняя зарплата в этом специальном административном районе Китая ещё в прошлом году перевалила за 18 тысяч гонконгских долларов (2300 долларов США).
А две предыдущие фотографии дома-монстра, кошмарные и ужасные - не более, чем фотошоп! Присмотритесь к бесконечным рядам этажей на этих фото, и вы увидите, что дома там несколько раз поставлены друг на друга. На втором фото - как минимум два раза, а на первом - вообще четыре!
На самом деле самый высокий дом в этом жилом комплексе имеет всего лишь 18 этажей. А этот "дворик" между домов с жёлтыми, красными и голубыми балконами в реальности выглядит вот так:
Ну что? Не такой уж и монстр?
Однако место это безумно популярно среди туристов, которые приезжают сюда, чтобы сделать необыкновенные фотографии и побродить по местным магазинчикам:
Некоторые фотографы для создания эффекта "бесконечных этажей" обрезают на своих фото небо и землю:
Вот ещё один дом этого жилого комплекса-монстра с обрезанными небом и землёй:
А ещё очень популярны в Интернете фотографии прямоугольного куска неба, сделанные снизу. Вот, например:
И это тоже, конечно же, фотошоп. Как я уже писал выше, комплекс построен в форме буквы "Ш", и такого закрытого со всех сторон двора там нет.
Неподалёку от дома-монстра стоит другая высотка. И фотография неба, сделанная снизу, на самом деле выглядит вот так:
Всё вышенаписанное не отменяет того факта, что квартирки в доме-монстре действительно махонькие, а лифты медленные. Ведь строился этот жилой комплекс в 1960-х годах - во время демографического бума в Гонконге. Эдакая настоящая гонконгская "хрущёвка"!
Но в своё время он считался великолепным жильём эконом-класса. Хоть и тесновато, но зато собственный балкон имеется!
В пяти блоках жилого комплекса уместилось 2243 квартиры, которые рассчитаны примерно на 10 тысяч человек.
Правда, на фоне современных гонконгских небоскрёбов дом-монстр просто потерялся. Сможете угадать, где он на этой фотографии?
Подсказываю:
Источник:
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- Сколько этажей у самого маленького небоскрёба в мире
- Дом Флинстоунов из Португалии: для чего построили удивительный дом из камней
- Крутые коттеджи, которые никто не хочет покупать
- Домики упертых китайцев
Только у нас уже отказались и от балконов, потому это выглядит опрятнее чем в Гонконге, го сути дела не меняет
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Это ни о чём ни говорит. Можно получать миллион в секунду и оставаться нищим. Главное, что можно купить на зарплату. А они там конкретно... Скажеи. небогатые. Вот стоимость квартир, наприамер, исходя из написанного в статье, составляет 78(!)% от заработной платы. Сколько уходит в страховки, налоги и т.п.? Что остаётся после всех выплат? Что, кроме квартиры в этом вонючем "человейникие" есть у жителей?
Поэтому таки да. Капиталисты их угнетают. Впрочем они везде угнетают простой люд. Такова природа капитализма.
А вот с тем что капитал настроен ТОЛЬКО на приумножение собственной прибыли, спорить бессмысленно (это еще Маркс подмечал))). И Китай тут, совсем не исключение (расслоение доходов - колоссальное), что наглядно видно по Гонконгу (и их частичная независимость, только способствует этому расслоению).
Рано или поздно, это приведет к социальному взрыву, но пока... Печально все это.