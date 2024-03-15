Дом-монстр в Гонконге. Как он выглядит без фотошопа?

А знаете, сколько стоит там аренда двухкомнатной квартирки общей площадью 35-40 квадратных метров с микроскопической кухонькой и миниатюрным санузлом? Около 14 тысяч гонконгских долларов в месяц - это почти 1800 долларов США! Жуть!

А некоторые, самые ушлые владельцы квартир вообще разделили свои апартаменты на 2-3 части площадью по 7-8 кв.м и сдают их посуточно. Примерно за 150 долларов в день. Капиталисты проклятые - наживаются на бедняках!