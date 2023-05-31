FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14066 постов • 1671 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Есть нельзя умилиться: симпатяги, заставляющие забыть о правилах пунктуации

Есть нельзя умилиться: симпатяги, заставляющие забыть о правилах пунктуации

Автор:
31 мая 2023 14:54
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Животное   Питомец   блюдо   забавно   похожесть   птица   сходство   трогательно   фото   
1278
13

Любящие хозяева находят для своих питомцев вкусные эпитеты. Но эти животные и птицы выглядят так аппетитно, что их реально можно перепутать с гастрономическим изыском и ненароком куснуть, к примеру, за румяный бочок.

А потом получить ощутимый удар клювом или злобный, но справедливый кусь. Потому что этими плюшками можно исключительно любоваться, но не есть.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Еда   Животное   Питомец   блюдо   забавно   похожесть   птица   сходство   трогательно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85406



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R
Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#кино#аварии#история#Автовсячина#подборка#актеры#США
#интересно#автомир#животные#люди#ДТП#факты#фильм#дети#знаменитости#улыбнуло
#Юмор#в мире#интересное#Прикол#авто аварии#позитив#шоу бизнес#забавно#СССР#природа
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться