Есть нельзя умилиться: симпатяги, заставляющие забыть о правилах пунктуации

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Любящие хозяева находят для своих питомцев вкусные эпитеты. Но эти животные и птицы выглядят так аппетитно, что их реально можно перепутать с гастрономическим изыском и ненароком куснуть, к примеру, за румяный бочок.
А потом получить ощутимый удар клювом или злобный, но справедливый кусь. Потому что этими плюшками можно исключительно любоваться, но не есть.
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