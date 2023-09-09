Воришки, которых хочется простить и угостить

1595
21
Домашние и даже не слишком голодные дикие животные искренне считают, что всё украденное всегда гораздо вкуснее, полезнее и приятнее по сравнению с отданным добровольно и находящимся в свободном доступе.
Судя по выражениям их довольных мосек, невозможно усомниться в истинности этого утверждения.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Милые и опасные попрошайки, которым невозможно отказать
- Необычный кандидат на роль домашнего питомца
- Котики, у которых лапки. Да ещё какие
- Есть нельзя умилиться: симпатяги, заставляющие забыть о правилах пунктуации
- Искусство флирта от четвероногих, пушистых и пернатых
Новости партнёров
реклама