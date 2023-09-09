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Воришки, которых хочется простить и угостить

Воришки, которых хочется простить и угостить

Автор:
09 сентября 2023 19:31
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Животное   вещь   воришка   воровство   забавно   кража   милота   трогательно   фото   
1595
21

Домашние и даже не слишком голодные дикие животные искренне считают, что всё украденное всегда гораздо вкуснее, полезнее и приятнее по сравнению с отданным добровольно и находящимся в свободном доступе.

Судя по выражениям их довольных мосек, невозможно усомниться в истинности этого утверждения.

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Метки: Еда   Животное   вещь   воришка   воровство   забавно   кража   милота   трогательно   фото   
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4  комментария
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713
Шурман 2 часа назад
Ну здесь грех на него кричать , я бы еще дал . Давно был случай жены братик приехал с своей собакой а мясо у меня стояло в кладовке , утром выпустили собаку побегать и вроде бы она зашла в дом и тишина , поиски шли часа 3 , пока я не заглянул в кладовку , лежит эта девка на полу , язык в сторону , взгляд радостный , короче она хорошо покушала .
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