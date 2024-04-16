Печенье "Чебурахнулось" и "Чискек": шедевры столовых и магазинов, которые вызывают улыбку

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Когда очень хочется есть, то в целом нет никакой разницы, как называется блюдо. Но порой в магазинах и столовых повара придумывают смешные названия для еды.
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Да пишут люди с ошибками и будут писать. Смешного во всём этом мало, если вообще есть.