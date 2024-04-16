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Печенье "Чебурахнулось" и "Чискек": шедевры столовых и магазинов, которые вызывают улыбку

Печенье "Чебурахнулось" и "Чискек": шедевры столовых и магазинов, которые вызывают улыбку

Автор:
16 апреля 2024 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прикол   блюдо   забавно   название   столовая   фото   
959
15

Когда очень хочется есть, то в целом нет никакой разницы, как называется блюдо. Но порой в магазинах и столовых повара придумывают смешные названия для еды.

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Метки: Еда   Прикол   блюдо   забавно   название   столовая   фото   
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4  комментария
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15k
Ничоси Полчаса назад
Комментарий к фото
Польская выпечка =)
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24k
Valiko 23 минуты назад
магазинчик в глухом спальном районе глухого сибирского городка)) Пока продавщица ловила связь платежным терминалом, глазами гуляю по витринам... о-па, виноград "дамские палочки" =)
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16k
Александр Час назад
Ну, лишь бы было качественно и вкусно, а названия - либо безграмотность, либо "креатив"...
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13k
Б.Касторский Час назад
Ну всё! Как несчастный интернет выстоял после такого? Какой-то граммар-наци упал в обморок и еле откачали?)
Да пишут люди с ошибками и будут писать. Смешного во всём этом мало, если вообще есть.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1614 постов (1566 в горячем)

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