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Сообщество Без кота и жизнь не та 1738 постов • 484 подписчика подписаться
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Жизнь в ритме кототанца

Жизнь в ритме кототанца

Автор:
29 сентября 2023 16:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   движение   забавно   котик   кошка   прыжок   танец   трогательно   фото   элемент   
752
21

Плохому танцору может помешать что угодно. Но эти существа, хоть и проводят большую часть жизни во сне, при желании сделают любую знаменитость.

Грациозные изгибы, изящные па, пушащаяся шёрстка – что ещё надо хореографам, чтобы передать в танце собственную кошачью философию?

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Метки: Животное   движение   забавно   котик   кошка   прыжок   танец   трогательно   фото   элемент   
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1  комментарий
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218
unclejohn 10 минут назад
У меня была белая разноглазка, глухая, ориентировалась только на зрение и вибрацию. Зато умела улыбаться, а когда я приходил с работы, она бежала навстречу с криком ''Мряу-у-у'', что означало ''Немедленно погладь моё пузико! ". На 17-м году ушла на радугу. Так её любил...
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