Жизнь в ритме кототанца

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Плохому танцору может помешать что угодно. Но эти существа, хоть и проводят большую часть жизни во сне, при желании сделают любую знаменитость.
Грациозные изгибы, изящные па, пушащаяся шёрстка – что ещё надо хореографам, чтобы передать в танце собственную кошачью философию?
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