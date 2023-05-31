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Иллюстратор показывает реалии современного мира

Иллюстратор показывает реалии современного мира

Автор:
31 мая 2023 12:13
Сообщество : Комиксы
Метки: жан жюльен   иллюстрации   интересно   комиксы   смешные картинки   фото   
1397
16

Жан Жюльен — иллюстратор из Франции. Он любит показывать своих работах проблемы современного общества. Автор высмеивает зависимость от технологий, а здоровая ирония и сарказм делают простые сюжеты из жизни такими правдивыми.

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Метки: жан жюльен   иллюстрации   интересно   комиксы   смешные картинки   фото   
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3  комментария
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Copycat Час назад
Комментарий к фото
Есть совет для кулинаров-любителей у которых нет под рукой посудомощицы которая за ними будет всё мыть, вытирать)

- не стоит скидывать всю использованную посуду в раковину, на много легче мыть её по ходу, например готовишь грибы в соусе, порезал грибы и закинул на сковороду, пока они начинают обжариваться у тебя 10 секунд что бы ополоснуть доску и нож с помощью которых ты их нарезал, далее делаешь к ним соус из например сливок и специй, смешал их в мисочке, вылил в сковороду - у тебя опять пол минуты что бы помыть миску, они не прям сразу приготовятся же.

сам пользуюсь, никогда не бывает горы грязной посуды после моей готовки)
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sonic24a 23 минуты назад
резонно
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Спелая кукурузинка

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