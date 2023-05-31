Иллюстратор показывает реалии современного мира

1397
16
Жан Жюльен — иллюстратор из Франции. Он любит показывать своих работах проблемы современного общества. Автор высмеивает зависимость от технологий, а здоровая ирония и сарказм делают простые сюжеты из жизни такими правдивыми.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама
- не стоит скидывать всю использованную посуду в раковину, на много легче мыть её по ходу, например готовишь грибы в соусе, порезал грибы и закинул на сковороду, пока они начинают обжариваться у тебя 10 секунд что бы ополоснуть доску и нож с помощью которых ты их нарезал, далее делаешь к ним соус из например сливок и специй, смешал их в мисочке, вылил в сковороду - у тебя опять пол минуты что бы помыть миску, они не прям сразу приготовятся же.
сам пользуюсь, никогда не бывает горы грязной посуды после моей готовки)