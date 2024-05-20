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Невыдуманные ситуации в комиксах, которые отражают суть нашего мира

Невыдуманные ситуации в комиксах, которые отражают суть нашего мира

Автор:
20 мая 2024 13:21
Сообщество : Комиксы
Метки: забавно   иллюстрации   интересно   картинки   комиксы   смешные картинки   фото   
1055
19

Татьяна - иллюстратор. Она ведет канал под названием "клетчатый слон февроний", в котором публикует комиксы на разные темы. Перед вами актуальные и забавные рисунки от художницы.

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Метки: забавно   иллюстрации   интересно   картинки   комиксы   смешные картинки   фото   
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3  комментария
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Darki 36 минут назад
Я просто промолчу,потому что нет смысла писать то что фишки не пропустят.
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Андрей Понамарев 24 минуты назад
Думаю что за фуета, потом смотрю, ах да, это ж кукурузина.
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316
ГТА Форевер Полчаса назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1692 поста (1645 в горячем)

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