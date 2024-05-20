Невыдуманные ситуации в комиксах, которые отражают суть нашего мира

1055
19
Татьяна - иллюстратор. Она ведет канал под названием "клетчатый слон февроний", в котором публикует комиксы на разные темы. Перед вами актуальные и забавные рисунки от художницы.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Таня - иллюстратор из Москвы, которая показывает девчачьи трудности
- Иллюстратор показывает реалии современного мира
- Комиксы с сарказмом, которые поймут не все
- Девушка рисует комиксы про личную жизнь и показывает ситуации, которые случались со многими
- Весёлые комиксы от российского иллюстратора Славы
Новости партнёров
реклама