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Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь

Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь

Автор:
11 сентября 2023 21:28
Сообщество : Комиксы
Метки: веселые картинки   интересно   картинки   комиксы   прикольно   смешные картинки   фото   
922
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Соня - автор комиксов, которая создала свою собственную страну Блаблакомчатии! Она ведёт группу с 2019 года и каждый день публикует разные сюжеты из жизни. Всё навеяно будничной жизнью: немного женских шуток, про погоду и отношения.

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Метки: веселые картинки   интересно   картинки   комиксы   прикольно   смешные картинки   фото   
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2  комментария
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1k
surgy 38 минут назад
Подборка была плохой до слов Никто, после них она стала ужасно-отвратительной
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
забавненько
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Спелая кукурузинка

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