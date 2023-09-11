Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь

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Соня - автор комиксов, которая создала свою собственную страну Блаблакомчатии! Она ведёт группу с 2019 года и каждый день публикует разные сюжеты из жизни. Всё навеяно будничной жизнью: немного женских шуток, про погоду и отношения.
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