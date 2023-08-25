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Весёлые комиксы от российского иллюстратора Славы

Весёлые комиксы от российского иллюстратора Славы

Автор:
25 августа 2023 11:28
Сообщество : Комиксы
Метки: забавно   иллюстрации   комиксы   прикольно   смешные картинки   фото   
1657
18

Слава Zinoink - российский иллюстратор. В прошлом посте показали его забавные переделки чужих фото, а в этом - его творчество. В качестве главного героя он выбрал обычного парня, который живёт в той же реальности, что и мы все, но с ним вечно что-то приключается и каламбуры - часть его жизни. Узнали в какому-то из комиксов себя?

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Метки: забавно   иллюстрации   комиксы   прикольно   смешные картинки   фото   
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8  комментариев
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10k
Игорь 2 часа назад
стесняюсь спросить - что он иллюстрирует?
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1k
WithU 15 минут назад
Очень тупорыло и нелепо .Даёшь мемчики с котом !
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29k
Serg2001 21 минуту назад
По мнению автора картинок есть пельмени с кетчупом это признак крайней нужды?
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3k
Шапкин Полчаса назад
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7k
Умница-красавица Час назад
Любой говнохудожник теперь позиционирует себя как иллюстратор. Хоть бы рисовать научился для начала
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14k
Kostick 2 часа назад
даже страшно представить, что там за вино, что лишний бокал станет причиной финансовой дыры) это в белуге видимо.. где фужер может и дороже 20 тыр стоить.
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