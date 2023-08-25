Весёлые комиксы от российского иллюстратора Славы

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Слава Zinoink - российский иллюстратор. В прошлом посте показали его забавные переделки чужих фото, а в этом - его творчество. В качестве главного героя он выбрал обычного парня, который живёт в той же реальности, что и мы все, но с ним вечно что-то приключается и каламбуры - часть его жизни. Узнали в какому-то из комиксов себя?
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