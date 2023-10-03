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Девушка рисует комиксы про личную жизнь и показывает ситуации, которые случались со многими

Девушка рисует комиксы про личную жизнь и показывает ситуации, которые случались со многими

Автор:
03 октября 2023 16:38
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   иллюстрации   картинки   комиксы   смешные картинки   фото   
1179
16

Герда Штольц - иллюстратор. С 2012 года девушка ведёт собственную группу, в которой публикует рисунки на разные темы. Сюжеты обычно приходят из реальной жизни: они о личной жизни, о работе, обо всём в общем.

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Метки: забавно   иллюстрации   картинки   комиксы   смешные картинки   фото   
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1  комментарий
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Дмитрий 47 минут назад
Задолбали уже эти ваши типа жизненные комиксы от хреновой тучи типа художников. Главное всё одно и тоже рисуют: дети, работа, нечего надеть, розыгрыш над парнем и прочее. Раньше всё это было Г..ВНО в несметных количествах на Мэйл Пульс валялось, а после его закрытия видимо сюда переезжать стало.
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