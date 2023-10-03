Девушка рисует комиксы про личную жизнь и показывает ситуации, которые случались со многими

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Герда Штольц - иллюстратор. С 2012 года девушка ведёт собственную группу, в которой публикует рисунки на разные темы. Сюжеты обычно приходят из реальной жизни: они о личной жизни, о работе, обо всём в общем.
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