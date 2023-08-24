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Ганский иллюстратор показывает комиксы о реальной семейной жизни

Ганский иллюстратор показывает комиксы о реальной семейной жизни

Автор:
24 августа 2023 14:04
Сообщество : Комиксы
Метки: иллюстрации   комиксы   милота   отношения   про отношения   смешные картинки   фото   
3680
13

Иллюстраторы часто приукрашивают семейную жизнь, но только не художник с псевдонимом Poka Arts из Ганы (Западная Африка). Его работы показывает, как на самом деле выглядят отношения между партнёрами и как бывает непросто с детьми.

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Метки: иллюстрации   комиксы   милота   отношения   про отношения   смешные картинки   фото   
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3  комментария
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6k
Сергей 22 минуты назад

Если бы я так сделал. Меня тут же линчевали.
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11k
Copycat 54 минуты назад
Комментарий к фото
Как в приколе
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Кукурузину тебе в грызло! И в остальные отверстия еще по пять!
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Спелая кукурузинка

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