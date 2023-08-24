Ганский иллюстратор показывает комиксы о реальной семейной жизни

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Иллюстраторы часто приукрашивают семейную жизнь, но только не художник с псевдонимом Poka Arts из Ганы (Западная Африка). Его работы показывает, как на самом деле выглядят отношения между партнёрами и как бывает непросто с детьми.
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Если бы я так сделал. Меня тут же линчевали.