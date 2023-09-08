Комиксы про нелепость повседневной жизни в стиле "Да, Но"

2028
18
"Да, Но" — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни. Автор - художник под псевдонимом Gudim. Первый комикс вышел в 2020 году - и с тех пор иллюстратор выпускает регулярно сюжеты, навеянные реальной жизнью.
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Метки: Гудим да но забавные рисунки иллюстрации интересно комиксы российский художник смешные картинки
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