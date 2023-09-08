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Комиксы про нелепость повседневной жизни в стиле "Да, Но"

Комиксы про нелепость повседневной жизни в стиле "Да, Но"

Автор:
08 сентября 2023 09:47
Сообщество : Комиксы
Метки: Гудим   да но   забавные рисунки   иллюстрации   интересно   комиксы   российский художник   смешные картинки   
2028
18

"Да, Но" — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни. Автор - художник под псевдонимом Gudim. Первый комикс вышел в 2020 году - и с тех пор иллюстратор выпускает регулярно сюжеты, навеянные реальной жизнью.

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Метки: Гудим   да но   забавные рисунки   иллюстрации   интересно   комиксы   российский художник   смешные картинки   
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6  комментариев
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12k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
ну тут разные вещи, одно дело это пирсинг и татуировки, другое дело хмурым ставиться
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1k
Vergüenza Ajena Час назад
Вроде бы да, но такая ...херня.
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12k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
по тому что "ДА" не везде стоит где надо, у меня например на улице закой то хер спилили с одной стороны все урны, а они были в нормальном состоянии
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