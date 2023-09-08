Комиксы про нелепость повседневной жизни в стиле "Да, Но"

"Да, Но" — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни. Автор - художник под псевдонимом Gudim. Первый комикс вышел в 2020 году - и с тех пор иллюстратор выпускает регулярно сюжеты, навеянные реальной жизнью.