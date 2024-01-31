Комиксы про родительство, которые поймут не только мамы

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Мари - иллюстратор и мама. Девушка рисует комиксы о своей жизни, честно и без прикрас показывая то, что происходит практически в каждой семье.
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скуфом быть не плохо
Больше похоже на комикс про нытиков, неспособных нормально воспитывать детей.