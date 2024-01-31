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Комиксы про родительство, которые поймут не только мамы

Комиксы про родительство, которые поймут не только мамы

Автор:
31 января 2024 14:43
Сообщество : Комиксы
Метки: интересно   комиксы   про мам и пап   рисунки   родители   смешные картинки   
1077
13

Мари - иллюстратор и мама. Девушка рисует комиксы о своей жизни, честно и без прикрас показывая то, что происходит практически в каждой семье.

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Метки: интересно   комиксы   про мам и пап   рисунки   родители   смешные картинки   
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6  комментариев
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62k
pynh Час назад
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13k
Copycat 4 минуты назад
чет поглядел и детей расхотелось иметь
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13k
Copycat 6 минут назад
Комментарий к фото
классическая вечеринка для скуфов)

скуфом быть не плохо
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38k
Александр Полчаса назад
Когда же у этой проблемной мамаши гаходится вреемя. чтобы рисовать херню, которую мы сейчас посмотрели?
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17k
Majul 57 минут назад
Ну и хрень.
Больше похоже на комикс про нытиков, неспособных нормально воспитывать детей.
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17k
Совранский Час назад
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