Как сотрудницы супермаркета в Батайске вора задерживали

Сотрудники супермаркета в ТЦ "Оранжерея" устали платить за недостачи и решили взять дело в свои руки. Они отсмотрели камеры наблюдения и вычислили того, кто регулярно уходил из магазина с неоплаченными товарами. Когда воришка в очередной раз наведался в супермаркет, женщины решительно закрыли перед ним дверь, чтобы не выпустить до приезда полиции.

Однако вор оказался хитрым. Общаться со стражами порядка в его планы не входило, поэтому мужчина стал сопротивляться, а потом и вовсе схватил бутылку шампанского и разбил ею стеклянные двери. Выйдя из магазина, он сел в авто и уехал.