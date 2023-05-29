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Как сотрудницы супермаркета в Батайске вора задерживали

Как сотрудницы супермаркета в Батайске вора задерживали

Автор:
29 мая 2023 08:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Батайск   Пятерочка   Ростовская область   видео   воровство   поймали вора   полиция   
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Женщины сами вычислили воришку по камерам наблюдения, а когда тот пришёл в магазин, попытались его задержать.

Сотрудники супермаркета в ТЦ "Оранжерея" устали платить за недостачи и решили взять дело в свои руки. Они отсмотрели камеры наблюдения и вычислили того, кто регулярно уходил из магазина с неоплаченными товарами. Когда воришка в очередной раз наведался в супермаркет, женщины решительно закрыли перед ним дверь, чтобы не выпустить до приезда полиции.


Однако вор оказался хитрым. Общаться со стражами порядка в его планы не входило, поэтому мужчина стал сопротивляться, а потом и вовсе схватил бутылку шампанского и разбил ею стеклянные двери. Выйдя из магазина, он сел в авто и уехал.


На закономерный вопрос, почему бездействует охрана, в местном паблике ВК поясняют, что ни в "Пятёрочке", ни в "Магнитах" чаще всего охранников нет, и продавцы задерживают воришек собственными силами. А охрана ТЦ состоит из пенсионеров и малоподготовленных людей.


Сообщается, что сотрудники запомнили номер авто, и теперь воришку ищет полиция. По крайней мере, отвечать за разбитое стекло и возмещать ущерб ему явно придётся. Но излечит ли это от привычки воровать, тот еще вопрос.

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Метки: Батайск   Пятерочка   Ростовская область   видео   воровство   поймали вора   полиция   
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2  комментария
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29k
Григорий 17 минут назад
Покуда будут говорить - меньше такой суммы это шалость, за шалость не наказываем, будут эти воры и дальше гадить. Они обворовывают не магазин, а продавцов. Но в итоге нам повышают цены. Потому в цене есть надбавка на воров. Наказывать их, пару-тройку месяцев в тюрьме и их станет меньше, а нам дешевле.
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15k
куджо Час назад
Это не охранники, это платные свидетели. Я! Я свидетель! А что случилось?
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