Как сотрудницы супермаркета в Батайске вора задерживали

Женщины сами вычислили воришку по камерам наблюдения, а когда тот пришёл в магазин, попытались его задержать.
Сотрудники супермаркета в ТЦ "Оранжерея" устали платить за недостачи и решили взять дело в свои руки. Они отсмотрели камеры наблюдения и вычислили того, кто регулярно уходил из магазина с неоплаченными товарами. Когда воришка в очередной раз наведался в супермаркет, женщины решительно закрыли перед ним дверь, чтобы не выпустить до приезда полиции.
Однако вор оказался хитрым. Общаться со стражами порядка в его планы не входило, поэтому мужчина стал сопротивляться, а потом и вовсе схватил бутылку шампанского и разбил ею стеклянные двери. Выйдя из магазина, он сел в авто и уехал.
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На закономерный вопрос, почему бездействует охрана, в местном паблике ВК поясняют, что ни в "Пятёрочке", ни в "Магнитах" чаще всего охранников нет, и продавцы задерживают воришек собственными силами. А охрана ТЦ состоит из пенсионеров и малоподготовленных людей.
Сообщается, что сотрудники запомнили номер авто, и теперь воришку ищет полиция. По крайней мере, отвечать за разбитое стекло и возмещать ущерб ему явно придётся. Но излечит ли это от привычки воровать, тот еще вопрос.
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