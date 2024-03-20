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В московском метро мужчина снял деньги с чужой карты - и поплатился

В московском метро мужчина снял деньги с чужой карты - и поплатился

Автор:
20 марта 2024 08:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Лианозово   Метро   банковская карта   воровство   полиция   прокуратура Москвы   
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Соблазн был велик, и житель столицы не устоял.

Многие знают, что если случайно оставить карту в банкомате, то велика вероятность потерять деньги. На станции "Лианозово" пассажир вносил деньги на счёт и, закончив операцию, ушёл. Карта же при этом осталась в банкомате. Сеанс был незавершён, и подошедший к терминалу другой мужчина воспользовался ситуацией. Он снял с карты 22 тысячи рублей, после чего довольный поехал по своим делам.


Однако наглый воришка не учёл, что метро нашпиговано камерами наблюдения, и его проделка была зафиксирована от и до. Рассеянный пассажир заметил, как с его карты улетучились 22 тыс. рублей, обратился в полицию, и правоохранители установили личностью любителя лёгких денег.


"Его привлечение к уголовной ответственности за кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена", - сообщает Телеграм-канал "Прокуратура Москвы".



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Метки: Видео   Лианозово   Метро   банковская карта   воровство   полиция   прокуратура Москвы   
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8k
V2.Smirnov Час назад
Как сломать жизнь за 5 минут
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459
Человек Наблюдающий 8 минут назад
Вот интересно, кто больше виновен искушенный или искуситель ? Ситуация не однозначная. Хотя, ладно нашел, а тут получается украл.
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3k
Александр Ломовицкий 50 минут назад
написал потом нашел что часть "г" это еще жестче
Часть 3 дополнена пунктом "г" с 4 мая 2018 г. - Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 111-ФЗ

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
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