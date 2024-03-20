В московском метро мужчина снял деньги с чужой карты - и поплатился

Однако наглый воришка не учёл, что метро нашпиговано камерами наблюдения, и его проделка была зафиксирована от и до. Рассеянный пассажир заметил, как с его карты улетучились 22 тыс. рублей, обратился в полицию, и правоохранители установили личностью любителя лёгких денег.

"Его привлечение к уголовной ответственности за кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена", - сообщает Телеграм-канал "Прокуратура Москвы".