В Пермском крае неадекватная мадам дважды разнесла "Пятёрочку"

Там же мадам зачем-то облилась кефиром. Возможно, в её голове зрели какие-то еще мысли по устранению порядка в магазине, но воплотить в жизнь их уже не удалось - приехала полиция и скрутила резвую женщину. После этого правоохранители передали задержанную медикам.