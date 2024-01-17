В Пермском крае неадекватная мадам дважды разнесла "Пятёрочку"

У кого-то обострение пришло раньше времени.
В городе Верещагино дважды досталось магазину "Пятёрочка". Неадекватная посетительница сначала сбросила товары на пол, а после, прихватив мороженое, покинула магазин, открыв дверь ногой.
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Как убийцу влечёт на место преступления, так и погромщицу, которая наведалась в "Пятёрочку" еще раз. Теперь досталось отделу с алкогольной продукцией, в котором посетительница разбила кучу бутылок, и полкам с молочными товарами.
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Там же мадам зачем-то облилась кефиром. Возможно, в её голове зрели какие-то еще мысли по устранению порядка в магазине, но воплотить в жизнь их уже не удалось - приехала полиция и скрутила резвую женщину. После этого правоохранители передали задержанную медикам.
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