Кусок поля провалился под землю в Ростовской области

Местные жители считают, что во всём виноваты шахтёры.
Огромная дыра разверзлась посередине поля на окраине хутора Гуково Ростовской области. Судя по эмоциональному и приправленному нецензурной лексикой рассказу владельца поля, бездонный кратер образовался в ночь на понедельник.
Работёнка у меня сегодня всем на зависть. Не видно, какая там глубина. Эту мне надо сегодня отсыпать. Она на ровном месте, ничего не было, весь кусок просто под землю ***", — говорит автор ролика.
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Местные жители опасаются, что их дома тоже могут невзначай провалиться под землю, потому что якобы проживают над отработанными шахтами. Однако "портал в неизвестность" не имеет ничего общего с добычей полезных ископаемых, поскольку шахт там никогда не было, сообщают в местной администрации.
Причина провала тем не менее грунта пока неизвестна. Владелец поля, несмотря на "бездонность" ямы, смог засыпать её за несколько часов. Сообщается, что никакой опасности она уже не представляет.
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