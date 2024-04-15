Кусок поля провалился под землю в Ростовской области

Местные жители опасаются, что их дома тоже могут невзначай провалиться под землю, потому что якобы проживают над отработанными шахтами. Однако "портал в неизвестность" не имеет ничего общего с добычей полезных ископаемых, поскольку шахт там никогда не было, сообщают в местной администрации.

Причина провала тем не менее грунта пока неизвестна. Владелец поля, несмотря на "бездонность" ямы, смог засыпать её за несколько часов. Сообщается, что никакой опасности она уже не представляет.