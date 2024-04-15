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Кусок поля провалился под землю в Ростовской области

Кусок поля провалился под землю в Ростовской области

Автор:
15 апреля 2024 18:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ростовская область   карстовый провал   поле   хутор Гуково   яма   
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Местные жители считают, что во всём виноваты шахтёры.

Огромная дыра разверзлась посередине поля на окраине хутора Гуково Ростовской области. Судя по эмоциональному и приправленному нецензурной лексикой рассказу владельца поля, бездонный кратер образовался в ночь на понедельник.


Работёнка у меня сегодня всем на зависть. Не видно, какая там глубина. Эту мне надо сегодня отсыпать. Она на ровном месте, ничего не было, весь кусок просто под землю ***", — говорит автор ролика.

Местные жители опасаются, что их дома тоже могут невзначай провалиться под землю, потому что якобы проживают над отработанными шахтами. Однако "портал в неизвестность" не имеет ничего общего с добычей полезных ископаемых, поскольку шахт там никогда не было, сообщают в местной администрации.

Причина провала тем не менее грунта пока неизвестна. Владелец поля, несмотря на "бездонность" ямы, смог засыпать её за несколько часов. Сообщается, что никакой опасности она уже не представляет.

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Метки: Видео   Ростовская область   карстовый провал   поле   хутор Гуково   яма   
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15k
Александр 58 минут назад
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147
Аврашалом Маркович 38 минут назад
Не иначе кроты
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1k
дмитрий викторович Час назад
Два старика сидят в поле по большому. Один жалуется- вот раньше сядешь, член до знмли доставал! А щас.... Второй поддакивает- даа...это всë шахтëры, роют и роют....
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36k
Teodor Час назад
Ну, ХЗ - я бы не рискнул там пахать после этого...
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7k
Lexx Час назад
Проверили бы. Может там сокровищница гномов.
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Burzum
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