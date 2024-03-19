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Двое россиян похищали вещи из пункта выдачи заказов онлайн-магазина и отдавали их в детский дом

Двое россиян похищали вещи из пункта выдачи заказов онлайн-магазина и отдавали их в детский дом

Автор:
19 марта 2024 18:39
Сообщество : Криминал
Метки: Wildberries   Видео   воровство   детский дом   курьеры   полиция   саратов   товары   
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Впрочем, не такие уж и они "Робин Гуды" — большую часть наворованного они продавали.

В Саратове задержали "благородных" преступников, которые обворовывали пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries под видом сотрудников маркетплейса и отдавали часть украденного в детские дома.


Парень и девушка с января по февраль совершили серию краж в трёх районах города. Отмечается, что задержанные ранее работали в Wildberries и знали уязвимости в системе безопасности маркетплейса. Оказывается, можно прийти в ПВЗ, представиться курьером и спокойно забрать вещи, от которых отказались покупатели. При этом сотрудники ПВЗ зачастую даже не интересуются документами "курьеров" и не уточняют в офисе, посылали ли к ним сотрудников для возвращения невостребованных покупок на склад. Так, собственно, и "работали" 23-летний парень и 21-летняя девушка. Они придумали эту схему, когда работали в сортировочном центре маркетплейса.

Сообщается, что девушку, давшую признательные показания отпустили под подписку о невыезде, а её ранее судимого напарника суд отправил в СИЗО. По данным маркетплейса, ущерб от действий злоумышленников составил сотни тысяч рублей.

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Метки: Wildberries   Видео   воровство   детский дом   курьеры   полиция   саратов   товары   
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5  комментариев
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22k
kσρβγς 2 часа назад
Ну и чо? Какой вайлдберрис, такие и мошенники... ничем не хуже, а то и порядочнее еще...
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2
Андрей 42 минуты назад
Юрии , мать их , Деточкины ...
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436
Евгений Эдельштейн 51 минуту назад
Юрий Деточкин одобряэ!
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8k
Alex Час назад
Оправданы!
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7k
Трям Час назад
Дело Деточкина живет!
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