Двое россиян похищали вещи из пункта выдачи заказов онлайн-магазина и отдавали их в детский дом

В Саратове задержали "благородных" преступников, которые обворовывали пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries под видом сотрудников маркетплейса и отдавали часть украденного в детские дома.





Парень и девушка с января по февраль совершили серию краж в трёх районах города. Отмечается, что задержанные ранее работали в Wildberries и знали уязвимости в системе безопасности маркетплейса. Оказывается, можно прийти в ПВЗ, представиться курьером и спокойно забрать вещи, от которых отказались покупатели. При этом сотрудники ПВЗ зачастую даже не интересуются документами "курьеров" и не уточняют в офисе, посылали ли к ним сотрудников для возвращения невостребованных покупок на склад. Так, собственно, и "работали" 23-летний парень и 21-летняя девушка. Они придумали эту схему, когда работали в сортировочном центре маркетплейса.