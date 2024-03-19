Двое россиян похищали вещи из пункта выдачи заказов онлайн-магазина и отдавали их в детский дом

Впрочем, не такие уж и они "Робин Гуды" — большую часть наворованного они продавали.
В Саратове задержали "благородных" преступников, которые обворовывали пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries под видом сотрудников маркетплейса и отдавали часть украденного в детские дома.
Парень и девушка с января по февраль совершили серию краж в трёх районах города. Отмечается, что задержанные ранее работали в Wildberries и знали уязвимости в системе безопасности маркетплейса. Оказывается, можно прийти в ПВЗ, представиться курьером и спокойно забрать вещи, от которых отказались покупатели. При этом сотрудники ПВЗ зачастую даже не интересуются документами "курьеров" и не уточняют в офисе, посылали ли к ним сотрудников для возвращения невостребованных покупок на склад. Так, собственно, и "работали" 23-летний парень и 21-летняя девушка. Они придумали эту схему, когда работали в сортировочном центре маркетплейса.
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Сообщается, что девушку, давшую признательные показания отпустили под подписку о невыезде, а её ранее судимого напарника суд отправил в СИЗО. По данным маркетплейса, ущерб от действий злоумышленников составил сотни тысяч рублей.
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