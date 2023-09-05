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В Москве задержали уроженца Узбекистана, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг

В Москве задержали уроженца Узбекистана, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг

Автор:
05 сентября 2023 12:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Юлия Рутберг   актриса   воровство   кража   мигрант   обворовал квартиру   полиция   
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Мужчина дождался, когда актриса уедет на гастроли, аккуратно вскрыл квартиру и похитил деньги. Ранее Рутберг нанимала этого узбека для помощи по саду и перевозке мебели с дачи в Москву.

На днях в столице обокрали квартиру Юлии Рутберг. Актрисы в доме не было, и воришка преспокойно вынес деньги (около двух с половиной миллионов рублей в разной валюте).




Сама Юлия узнала о краже от родных, которые вернулись с дачи и увидели следы взлома квартиры.

"Мама и дети приехали с дачи и обнаружили. Я на гастролях, прямо сейчас иду гримироваться, играть спектакль. То, что случилось, ужасно, жить в этой мерзости я не хочу", - так прокомментировала случившееся Рутберг.

Старший сын актрисы подал заявление в полицию, и стражи порядка начали расследование кражи. В подъезде многоэтажки, где живёт актриса, установлены камеры наблюдения, на записи которых засветился подозреваемый. Кроме этого вор оставил кучу отпечатков пальцев и наследил кроссовками. Вскоре полиция задержала подозреваемого - 36-летнего уроженеца Узбекистана Уктама Саламова, который зашел в многоэтажку на Садово-Сенной улице и взломал замок квартиры на 11-м этаже.


Печальным оказался тот факт, что Саламова Юлия знала. Он периодически выполнял поручения на даче артистки в Чехове. В Россию Саламов перебрался в 2015 году, но толком не прижился. Работать не любил и был откровенно бестолковым - это признают даже его земляки, поэтому мужчину чаще всего нанимали на самые неквалифицированные работы типа покоса травы и сбора фруктов.


Незадолго до кражи Саламов помогал перевозить актрисе вещи с дачи - видимо, тогда и понял, что в этой квартире есть, чем поживиться. Кстати, драгоценности Рутберг он не тронул, зато стащил несколько пачек редких болгарских сигарет, которые курит Юлия. При обыске в его жилье были обнаружена часть украденных денег и сумка актрисы, в которой вор выносил "добычу".


Что касается домработницы Юлии, то полиция проверяет её причастность к краже. Известно, что женщина подвозила вора к месту преступления, а через час отвезла его назад в Подмосковье. Она говорит, что не подозревала о его намерениях. За поездку Саламов заплатил женщине 10 тысяч рублей, тогда как раньше у него никогда не было денег.После он признался, что отдал крупный денежный долг и был очень доволен - "сиял как начищенный пятак".


По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Известно, что ему может грозить до 10 лет лишения свободы.







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Метки: Видео   Юлия Рутберг   актриса   воровство   кража   мигрант   обворовал квартиру   полиция   
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12  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
а не надо чурок нанимать . не будет чурок не будет столько преступлений.

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37k
russger 14 минут назад
"Ранее Рутберг нанимала этого узбека"

А вот некуй их работой обеспечивать
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17k
Shtoppi 18 минут назад
если бы чинуши не завезли в страну сотни тысяч дегенератов из средней азии, этих никчемных паразитов, эту дешевку, то не было бы такого высокого уровня преступности.
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770
Дмитрий Полчаса назад
Чурка он и есть чурка- тупой, малограмотный, злобный, завистливый.
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29k
Юрьевич 48 минут назад
"То, что случилось, ужасно, жить в этой мерзости я не хочу", - так прокомментировала случившееся Рутберг."

Сама же и развела эту антисанитарию. Погналась за дешевизной.
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1k
Руслана Тарасова 51 минуту назад
Юлия Рутберг достаточно востребованная актриса, соответственно регулярно получает гонорары за свою работу. Но при этом нанимает узбека (!) , выходца из другой страны, для выполнения каких-то работ по дому. Ну вот нет, что ли, в многомиллионной Москве граждан РФ , не узбеков, кого можно нанять? Вопрос конечно риторический. Да дело наверняка в простой жадности Юлии Рутберг. Ни грамма к таким жлобам нет сочувствия.
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