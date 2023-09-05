В Москве задержали уроженца Узбекистана, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг

Сама Юлия узнала о краже от родных, которые вернулись с дачи и увидели следы взлома квартиры.

"Мама и дети приехали с дачи и обнаружили. Я на гастролях, прямо сейчас иду гримироваться, играть спектакль. То, что случилось, ужасно, жить в этой мерзости я не хочу", - так прокомментировала случившееся Рутберг.

Старший сын актрисы подал заявление в полицию, и стражи порядка начали расследование кражи. В подъезде многоэтажки, где живёт актриса, установлены камеры наблюдения, на записи которых засветился подозреваемый. Кроме этого вор оставил кучу отпечатков пальцев и наследил кроссовками. Вскоре полиция задержала подозреваемого - 36-летнего уроженеца Узбекистана Уктама Саламова, который зашел в многоэтажку на Садово-Сенной улице и взломал замок квартиры на 11-м этаже.

Печальным оказался тот факт, что Саламова Юлия знала. Он периодически выполнял поручения на даче артистки в Чехове. В Россию Саламов перебрался в 2015 году, но толком не прижился. Работать не любил и был откровенно бестолковым - это признают даже его земляки, поэтому мужчину чаще всего нанимали на самые неквалифицированные работы типа покоса травы и сбора фруктов.