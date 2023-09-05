В Москве задержали уроженца Узбекистана, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг

Мужчина дождался, когда актриса уедет на гастроли, аккуратно вскрыл квартиру и похитил деньги. Ранее Рутберг нанимала этого узбека для помощи по саду и перевозке мебели с дачи в Москву.
На днях в столице обокрали квартиру Юлии Рутберг. Актрисы в доме не было, и воришка преспокойно вынес деньги (около двух с половиной миллионов рублей в разной валюте).
Сама Юлия узнала о краже от родных, которые вернулись с дачи и увидели следы взлома квартиры.
"Мама и дети приехали с дачи и обнаружили. Я на гастролях, прямо сейчас иду гримироваться, играть спектакль. То, что случилось, ужасно, жить в этой мерзости я не хочу", - так прокомментировала случившееся Рутберг.
Старший сын актрисы подал заявление в полицию, и стражи порядка начали расследование кражи. В подъезде многоэтажки, где живёт актриса, установлены камеры наблюдения, на записи которых засветился подозреваемый. Кроме этого вор оставил кучу отпечатков пальцев и наследил кроссовками. Вскоре полиция задержала подозреваемого - 36-летнего уроженеца Узбекистана Уктама Саламова, который зашел в многоэтажку на Садово-Сенной улице и взломал замок квартиры на 11-м этаже.
Печальным оказался тот факт, что Саламова Юлия знала. Он периодически выполнял поручения на даче артистки в Чехове. В Россию Саламов перебрался в 2015 году, но толком не прижился. Работать не любил и был откровенно бестолковым - это признают даже его земляки, поэтому мужчину чаще всего нанимали на самые неквалифицированные работы типа покоса травы и сбора фруктов.
Незадолго до кражи Саламов помогал перевозить актрисе вещи с дачи - видимо, тогда и понял, что в этой квартире есть, чем поживиться. Кстати, драгоценности Рутберг он не тронул, зато стащил несколько пачек редких болгарских сигарет, которые курит Юлия. При обыске в его жилье были обнаружена часть украденных денег и сумка актрисы, в которой вор выносил "добычу".
Что касается домработницы Юлии, то полиция проверяет её причастность к краже. Известно, что женщина подвозила вора к месту преступления, а через час отвезла его назад в Подмосковье. Она говорит, что не подозревала о его намерениях. За поездку Саламов заплатил женщине 10 тысяч рублей, тогда как раньше у него никогда не было денег.После он признался, что отдал крупный денежный долг и был очень доволен - "сиял как начищенный пятак".
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Известно, что ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Источник:
- В Норильске "снежный человек" утащил из кинотеатра 4 миллиона рублей
- Как сотрудницы супермаркета в Батайске вора задерживали
- В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира
- В Красноярске неадекватный мигрант ворвался в храм и разбросал части туши барана
- Во Флориде два ребёнка едва не сгорели в машине, пока их мать воровала одежду
А вот некуй их работой обеспечивать
Сама же и развела эту антисанитарию. Погналась за дешевизной.