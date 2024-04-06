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В Ростовской области за получение взяток силовики задержали сотрудников автошколы и МРЭО

В Ростовской области за получение взяток силовики задержали сотрудников автошколы и МРЭО

Автор:
06 апреля 2024 09:34
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   ГИБДД   Ростовская область   Сальск   взятка   водительские права   полиция   
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4 апреля оперативники нагрянули в автошколу «Авто Старт», директора которой подозревают в том, что он был посредником между учащимися и ГИБДД. Тем, кто не хотел зубрить теорию вождения, добрые дяди (и тёти) шли навстречу, и за определённую мзду рисовали положительные оценки на экзаменах.


В Ростовской области силовики нагрянули с визитом в автошколу «Авто Старт», а также провели обыски в сальском отделении МРЭО ГИБДД. По версии следствия, директор автошколы, а также несколько человек из ГИБДД, будучи в сговоре, организовали мошенническую команду, которая брала взятки за положительную оценку на экзамене по теории вождения.


Основанием для возбуждения уголовного дела стал эпизод, в котором гражданин, лишённый прав, дал взятку в сумме более 100 тысяч рублей за якобы сдачу экзамена и возврат удостоверения. Разумеется, никакой проверки знаний не предполагалось, а денежки дарились за услугу.



В квартирах и домах, где проживают задержанные, а также на рабочих местах произвели обыски, в результате которых изъяли крупные денежные суммы. Помимо стопок наличных в рублях, нашли и немного валюты.


На одной из пачек лежал листок с датой ближайшего экзамена - 10 апреля.



Как сообщает пресс-служба управления СК России по донскому региону, в ходе расследования три человека стали фигурантами уголовного дела: директор автошколы, расположенной в г. Пролетарске, его родственница и  старший государственный инспектор безопасности дорожного движения экзаменационного отделения  РЭП г. Сальска отделения №3 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.


Они подозреваются  в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и  ч.3 ст. 290 УК РФ ( получение взятки).

Однако не исключено, что фигурантов, которые брали взятки и оформляли водительские права, было больше. Сейчас следователи устанавливают другие преступные эпизоды, в которых могли участвовать директор автошколы и подельники.


Сеть автошкол действует сразу в нескольких районах Ростовской области, а МРЭР Сальска обслуживает и сам город, а также Сальский, Егорлыкский, Орловский, Пролетарский, Песчанокопский и Целинский районы Ростовской области, поэтому не исключено, что и других автошколах действовала похожая система взяток.




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Метки: Видео   ГИБДД   Ростовская область   Сальск   взятка   водительские права   полиция   
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9  комментариев
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PPP... Час назад
Вот каждый кричит что в России всё хорошо. Как в старой рекламе, просто купи права. Инвайт добавь воды.
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52k
Крымчанка 8 минут назад
Кто-то хочет сказать, что этим грешит только Ростовская область?
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1k
Александр Шевченко 14 минут назад
Никогда не было и вот опять ...
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 17 минут назад
мигрантов дохрена ездит по дорогом России..которые даже русского языка не знают..теперь понятно почему..
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27k
сеньор Леонсио 48 минут назад
Время сейчас военное! На смертную казнь мораторий! А почему бы не субсидировать правительство Таджикистана, и не только их соплеменников высылать обратно, но и преступников! Чтобы выделили там область, по образцу Еврейской автономной, и пусть там живут в зависимости от срока. А Таджикистан им там организует тематический парк "Средневековье", охрану, с коррупцией, зинданами "повышенной комфортности", шариатом, рвами с крокодилами, телесными наказаниями, пением муэдзинов 24/7.
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21
PPP... 59 минут назад
Вот каждый кричит что в России всё хорошо. Как в старой рекламе, просто купи права. Инвайт добавь воды. Марина Федункив всё объяснила.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1967 постов (1955 в горячем)

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