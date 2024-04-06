В Ростовской области за получение взяток силовики задержали сотрудников автошколы и МРЭО

4 апреля оперативники нагрянули в автошколу «Авто Старт», директора которой подозревают в том, что он был посредником между учащимися и ГИБДД. Тем, кто не хотел зубрить теорию вождения, добрые дяди (и тёти) шли навстречу, и за определённую мзду рисовали положительные оценки на экзаменах.
В Ростовской области силовики нагрянули с визитом в автошколу «Авто Старт», а также провели обыски в сальском отделении МРЭО ГИБДД. По версии следствия, директор автошколы, а также несколько человек из ГИБДД, будучи в сговоре, организовали мошенническую команду, которая брала взятки за положительную оценку на экзамене по теории вождения.
Основанием для возбуждения уголовного дела стал эпизод, в котором гражданин, лишённый прав, дал взятку в сумме более 100 тысяч рублей за якобы сдачу экзамена и возврат удостоверения. Разумеется, никакой проверки знаний не предполагалось, а денежки дарились за услугу.
В квартирах и домах, где проживают задержанные, а также на рабочих местах произвели обыски, в результате которых изъяли крупные денежные суммы. Помимо стопок наличных в рублях, нашли и немного валюты.
На одной из пачек лежал листок с датой ближайшего экзамена - 10 апреля.
Как сообщает пресс-служба управления СК России по донскому региону, в ходе расследования три человека стали фигурантами уголовного дела: директор автошколы, расположенной в г. Пролетарске, его родственница и старший государственный инспектор безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭП г. Сальска отделения №3 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч.3 ст. 290 УК РФ ( получение взятки).
Однако не исключено, что фигурантов, которые брали взятки и оформляли водительские права, было больше. Сейчас следователи устанавливают другие преступные эпизоды, в которых могли участвовать директор автошколы и подельники.
Сеть автошкол действует сразу в нескольких районах Ростовской области, а МРЭР Сальска обслуживает и сам город, а также Сальский, Егорлыкский, Орловский, Пролетарский, Песчанокопский и Целинский районы Ростовской области, поэтому не исключено, что и других автошколах действовала похожая система взяток.
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