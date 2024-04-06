В Ростовской области за получение взяток силовики задержали сотрудников автошколы и МРЭО

В квартирах и домах, где проживают задержанные, а также на рабочих местах произвели обыски, в результате которых изъяли крупные денежные суммы. Помимо стопок наличных в рублях, нашли и немного валюты.

На одной из пачек лежал листок с датой ближайшего экзамена - 10 апреля.