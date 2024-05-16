Британские туристы развеяли прах умершего родственника на турецком пляже

На популярном турецком курорте Мармарис семейство из Великобритании развеяло прах покойного родственника. Отдыхающие, которые стали случайными свидетелями этого обряда, взбунтовались из-за страха эпидемии в результате контакта с останками в воде.

Как сообщается, британская семья приехала на южное побережье Эгейского моря с намерением исполнить последнюю волю своего покойного родственника и развеять его прах на пляже, где тот обожал отдыхать.

"Дочь объяснила, что ее 43-летний отец умер. Все они собрались здесь, чтобы почтить его память, развеяв прах на его любимом пляже в Мармарисе", — объяснил один из свидетелей этого инцидента, который остановился поблизости в отеле Asda Maris.