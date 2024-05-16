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Британские туристы развеяли прах умершего родственника на турецком пляже

Британские туристы развеяли прах умершего родственника на турецком пляже

Автор:
16 мая 2024 09:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Турция   море   прах   туристы   фото   
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Отдыхающие обеспокоились, что выброшенный пепел в нескольких шагах от береговой линии может угрожать их здоровью.

На популярном турецком курорте Мармарис семейство из Великобритании развеяло прах покойного родственника. Отдыхающие, которые стали случайными свидетелями этого обряда, взбунтовались из-за страха эпидемии в результате контакта с останками в воде.


Как сообщается, британская семья приехала на южное побережье Эгейского моря с намерением исполнить последнюю волю своего покойного родственника и развеять его прах на пляже, где тот обожал отдыхать.


"Дочь объяснила, что ее 43-летний отец умер. Все они собрались здесь, чтобы почтить его память, развеяв прах на его любимом пляже в Мармарисе", — объяснил один из свидетелей этого инцидента, который остановился поблизости в отеле Asda Maris.

Увидев это, туристы забеспокоились, что развеянный прах в нескольких шагах от береговой линии может угрожать их здоровью, и даже обратились в местный департамент здравоохранения, который позже провел проверку и не обнаружил никаких рисков.

Интересно, что в местных СМИ появились сообщения, будто образцы воды, взятые из моря, были частью плановых исследований ученых и не связаны с этим резонансным случаем.

По словам экспертов, во время процесса кремации все микроорганизмы, которые могут угрожать здоровью людей, погибают. Впрочем, такая практика незаконна в мусульманской Турции, где есть свои обычаи захоронения. К тому же местное законодательство ограничивает ввоз праха в страну.

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Метки: Видео   Турция   море   прах   туристы   фото   
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Ультратрахуил 56 минут назад
Штраф за загрязнение акватории выписать, пусть у себя на острове гадят!
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Атомный Крот 20 минут назад
А нанять катер и выехать чуть подальше в море, чтобы разбросать все не привлекая внимание окружающих, ума не хватило?

Хотя мне и сам поступок непонятен. Вроде, общественный пляж - не кладбище.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3578 постов (3407 в горячем)

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