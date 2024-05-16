Британские туристы развеяли прах умершего родственника на турецком пляже

Отдыхающие обеспокоились, что выброшенный пепел в нескольких шагах от береговой линии может угрожать их здоровью.
На популярном турецком курорте Мармарис семейство из Великобритании развеяло прах покойного родственника. Отдыхающие, которые стали случайными свидетелями этого обряда, взбунтовались из-за страха эпидемии в результате контакта с останками в воде.
Как сообщается, британская семья приехала на южное побережье Эгейского моря с намерением исполнить последнюю волю своего покойного родственника и развеять его прах на пляже, где тот обожал отдыхать.
"Дочь объяснила, что ее 43-летний отец умер. Все они собрались здесь, чтобы почтить его память, развеяв прах на его любимом пляже в Мармарисе", — объяснил один из свидетелей этого инцидента, который остановился поблизости в отеле Asda Maris.
Увидев это, туристы забеспокоились, что развеянный прах в нескольких шагах от береговой линии может угрожать их здоровью, и даже обратились в местный департамент здравоохранения, который позже провел проверку и не обнаружил никаких рисков.
Интересно, что в местных СМИ появились сообщения, будто образцы воды, взятые из моря, были частью плановых исследований ученых и не связаны с этим резонансным случаем.
По словам экспертов, во время процесса кремации все микроорганизмы, которые могут угрожать здоровью людей, погибают. Впрочем, такая практика незаконна в мусульманской Турции, где есть свои обычаи захоронения. К тому же местное законодательство ограничивает ввоз праха в страну.
Источник:
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Хотя мне и сам поступок непонятен. Вроде, общественный пляж - не кладбище.