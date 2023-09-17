В Сочи дама заняла одна целый пляж, пока там шли съемки фильма

Идеальный отдых для интроверта устроила себе посетительница пляжа "Маяк" в Сочи. Пляж выкупила съемочная группа для работы над фильмом, но одна из посетительниц категорически отказалась с него уходить.

Вот так в фильмах показывают пустые пляжи, а мы наивные в это верим, в реально же жизни, увы, все по другому.