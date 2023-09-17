В Сочи дама заняла одна целый пляж, пока там шли съемки фильма

Бонусом она получила личного спасателя, охрану и кучу пустых лежаков.
Идеальный отдых для интроверта устроила себе посетительница пляжа "Маяк" в Сочи. Пляж выкупила съемочная группа для работы над фильмом, но одна из посетительниц категорически отказалась с него уходить.
Вот так в фильмах показывают пустые пляжи, а мы наивные в это верим, в реально же жизни, увы, все по другому.
Пока все остальные туристы ютились на других пляжах, дама спокойно отдыхала от людей, под бдительным присмотром скучающего спасателя и охраны.
Ну а остальным отдыхающим только и оставалось, что завидовать и гадать, кто же эта "таинственная незнакомка".
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Интересно как законно можно выкупить общественный пляж?