FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7654 поста • 1032 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Сочи дама заняла одна целый пляж, пока там шли съемки фильма

В Сочи дама заняла одна целый пляж, пока там шли съемки фильма

Автор:
17 сентября 2023 11:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Сочи   море   отдых   пляж   пляж маяк   съемочная группа   
1300
1
1

Бонусом она получила личного спасателя, охрану и кучу пустых лежаков.

Идеальный отдых для интроверта устроила себе посетительница пляжа "Маяк" в Сочи. Пляж выкупила съемочная группа для работы над фильмом, но одна из посетительниц категорически отказалась с него уходить.

Вот так в фильмах показывают пустые пляжи, а мы наивные в это верим, в реально же жизни, увы, все по другому.

Пока все остальные туристы ютились на других пляжах, дама спокойно отдыхала от людей, под бдительным присмотром скучающего спасателя и охраны.


Ну а остальным отдыхающим только и оставалось, что завидовать и гадать, кто же эта "таинственная незнакомка".


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Сочи   море   отдых   пляж   пляж маяк   съемочная группа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Юрьевич 58 минут назад
"Пляж выкупила съемочная группа для работы над фильмом"
Интересно как законно можно выкупить общественный пляж?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Горожанин 58 минут назад
Всё правильно сделала. Пляж - это прибрежная зона, никто не имеет право ее выкупать и закрывать доступ другим людям. Любой закрытый пляж - это нарушение закона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87351



Другие посты автора
Популярное в сообществах
12 занимательных фактов о кинематографе
12 занимательных фактов о кинематографе
25 захватывающих фотографий для любителей астрономии
25 захватывающих фотографий для любителей астрономии
Набирающие популярность в сообществах
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#Россия#Прикол#сарказм#Автовсячина#машина#позитив#Госдума
#в мире#животные#СССР#люди#автомобили#автомир#Москва#Мемы#соцсети#Пёс
#подборка#интересно#кино#факты#Санкт-Петербург#Подмосковье#фильм#новости#фотография
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Где отдохнуть летом 2023 в России Где отдохнуть летом 2023 в России Котик и море: реакция котеек на водную стихию Котик и море: реакция котеек на водную стихию В Сочи парень решил эффектно нырнуть в воду, но трюк пошёл не по плану В Сочи парень решил эффектно нырнуть в воду, но трюк пошёл не по плану Кто-то в трусах, кто-то в шапке: апрельский Сочи наглядно Кто-то в трусах, кто-то в шапке: апрельский Сочи наглядно В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже

На что жалуетесь?

Вернуться