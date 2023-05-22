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Как не надо разогревать: 30 эпичных фейлов с микроволновками

Как не надо разогревать: 30 эпичных фейлов с микроволновками

Автор:
22 мая 2023 21:03
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   готовка   забавно   микроволновка   микроволновки   неудачи   подборка   фейлы   фото   
2349
31

У многих людей сложные отношения с техникой — а особенно с микроволновками. Иногда они пытаются разогреть в них странные вещи или продукты, которые вообще лучше не разогревать. В итоге получаются фейлы и такие подборки, как эта.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Юмор   готовка   забавно   микроволновка   микроволновки   неудачи   подборка   фейлы   фото   
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21  комментарий
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Не иначе перепись дол...б?
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20k
AzuveR 15 минут назад
Всем этим пользователям микроволновок,нужно посоветовать сделать это.
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2k
vijilante Полчаса назад
Из личного опыта :
- Возьмите кг. куриных сердечек,натрите солью,специями , уложите в глубокую тарелку и хорошенько залейте майонезом.
КРЫШКОЙ НЕ ЗАКРЫВАТЬ!!!!!
Поставьте на 15 мин. и нивкоем случае не открывайте до готовности.
И самое главное : не обращайте внимание на странные звуки из камеры микроволновки.
Получится чудесное блюдо , отвечаю !!!!!!
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3k
Aleksandr M. Полчаса назад
Сдуру то можно и лом сломать, так то... Пиндосы, поди. Дебилы, ..ля(c)
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626
Flint 37 минут назад
Дебилы, все знают что микроволновка не греет - она микроволнует!)
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2k
STRiX 51 минуту назад
Что-то мне подсказывает что все истории из одной очень известной демократической страны

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8k
RIZ deadening 59 минут назад
У меня один раз на работе тарелка лопнула в мелкую крошку .
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183
Foxdan Scullder Час назад
А че волосы на башке никто не догадался посушить?)
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2k
Lexx 2 часа назад
Яйцо в кружку разбить не судьба.
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15k
Majul 2 часа назад
У этих людей совсем в голове пустота? Практически все фото, результат полного отсутствия мозговой деятельности
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4k
MPEG-8 2 часа назад
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4k
iovan2011 2 часа назад
Вы знаете почему в Японии микроволновки запрещены?
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4k
Трям 2 часа назад
Идиоты! Микроволновки нужны для быстрой зарядки мобил, а не для этой вашей фигни с хавчегом!
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Вот вродебы и знания есть, а вот и сам облажался. Сначала на автомате ничего металического не ставил в мв, а несколько лет назад задумался - кружка с чаем на 2 минуты, зачем ложку вынимать? Вихревые токи нагревают ложку, ложка отдает тепло воде. Больше потребляемая мощность? но не запрещено ставитьь вместо 200гр 3л, которые тоже больше могут взять, да и излучаемая мощность может не зависеть от мишени. Короче вихревые токи беды принести не могут решил я и стал греть чай с ложкой. через месяц в мв сгорел предохранитель, я его заменил и понял, гдето моих знаний не хватило и пока более грамотный не растоллкует, ложку стал вынимать. Есть тут грамотные? что задвините?
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374
Olldd sumrаknn 55 минут назад
>>вихревые токи
-Нагрев чашки с содержимым + ложки = мв отдавала мощность в форсированном режиме.
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19k
Александр 2 часа назад
Техника в руках идиота, это груда металлолома.
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