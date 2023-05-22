Как не надо разогревать: 30 эпичных фейлов с микроволновками

У многих людей сложные отношения с техникой — а особенно с микроволновками. Иногда они пытаются разогреть в них странные вещи или продукты, которые вообще лучше не разогревать. В итоге получаются фейлы и такие подборки, как эта.
1. "Папа попросил меня погреть диск в микроволновке"
2. "Вы задумывались о том, что будет с замороженным круассаном, если разогреть его в микроволновке? Так вот, не задумывайтесь"
3. "Думал, что часы на микроволновке глючат. Оказалось, там застрял таракан"
4. "А я пыталась сделать кекс. Через минуту моя микроволновка сделала ЭТО"
5. Сливки сказали "до свидания"
6. А так выглядит попытка разогреть банку с нутеллой
7. Кто-то пытался разогреть печеньку Орео, сжёг её и оставил след на тарелке
8. "Мой маленький сын открыл для себя микроволновку...."
9. Девушка намочила свои наушники, и поставила в микроволновку, чтобы "просушить"..
10. Лучше не шутить с микроволновками
11. "Я просто решил разогреть замороженный мёд, и забыл открутить крышку"
12. Никогда не пытайтесь разогреть авокадо
13. "Да я просто счастливчик"
14. Обед подпрыгнул и перевернулся в микроволновке
15. Не забывайте добавить воды..
16. "Сегодня я узнал, что 3 минуты - слишком долго для того, чтобы разогреть молоко в микроволновке"
17. Иногда лучше не разогревать печенье
18. Не пытайтесь сварить яйцо в микроволновке
19. "Перепутала кнопки, и случайно поставила микроволновку на 20 минут.."
20. Когда в микроволновке оказалась пластиковая бутылка
21. "А вы когда-нибудь разогревали кружку, забыв налить туда чай?"
22. Попытка растопить белый шоколад закончилась провалом
23. "Пытался разогреть завтрак. Услышал странные звуки и хлопок. Микроволновка внезапно загорелась"
25. "Разогревал лапшу быстрого приготовления, и забыл про воду.."
26. "Свари яйцо в микроволновке, это легко" - говорили они...
27. "А я сегодня узнал, что некоторые пластиковые контейнеры не подходят для микроволновки"
28. Лучше не делать попкорн в пластиковой посуде
29. Пластиковая крышка, пока
30. "Это была попытка приготовить пиццу в микроволновке.."
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— переведено специально для fishki.net
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- Возьмите кг. куриных сердечек,натрите солью,специями , уложите в глубокую тарелку и хорошенько залейте майонезом.
КРЫШКОЙ НЕ ЗАКРЫВАТЬ!!!!!
Поставьте на 15 мин. и нивкоем случае не открывайте до готовности.
И самое главное : не обращайте внимание на странные звуки из камеры микроволновки.
Получится чудесное блюдо , отвечаю !!!!!!
-Нагрев чашки с содержимым + ложки = мв отдавала мощность в форсированном режиме.