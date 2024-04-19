FISHKINET
Сообщество Еда 1862 поста • 580 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
17 случаев, когда люди вместо вкусной заказной еды получили порцию разочарований

17 случаев, когда люди вместо вкусной заказной еды получили порцию разочарований

Автор:
19 апреля 2024 09:12
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Разочарование   Юмор   забавно   ожидание реальность   фото   
1099
18

К сожалению, далеко не всегда заказная еда соответствует ожиданиям. Случается и такое, что вместо аппетитного блюда мы получаем неприятный, а главное несъедобный сюрприз.

×

Суперленивый повар приготовил суперленивый салат.

Покупатель мог бы съесть три доллара наличными и получить больше калорий, чем есть в этом блюде!

Кажется, пациенту решили подать то, что давным-давно залежалось в холодильнике.

На деле это оказалось странной сырной каплей очень небольшого размера.

Кость поможет вам эффективно победить повара стейком.

Вероятно, повара их пережарили, и весь сыр вытек.

Кстати, его даже не посолили и не поперчили. Подача выглядит как злая шутка.

Очень грустная сырная пицца.

Гритс — это разновидность кукурузной каши, которую готовят на воде или молоке.

Вероятно, его нужно приготовить себе самостоятельно уже после подачи на стол.

Зато хлеба не пожалели. Позаботились о сытости гостя.

Кстати, ему пришлось ещё и ждать его целых 1,5 часа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   Разочарование   Юмор   забавно   ожидание реальность   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
483
DuckTales Час назад
Жесть какая, и поди еще на сложных щах все это приносят ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar 6 минут назад
Потому что гренка не может стоить 8 долларов ... ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
russger 14 минут назад
Если уж заказываешь еду, то никакой предоплаты. Когда доставщик приедет и ты увидел сам, что тебе доставили, тогда и плати. Иначе привыкай к кличке "лошара"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий ! 20 минут назад
Просто не платишь и уходишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4128 постов (3939 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1344570



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
Лёгкая паника, перетекающая в паранойю
Лёгкая паника, перетекающая в паранойю
Набирающие популярность в сообществах
К юбилею музыканта
К юбилею музыканта
Люди из стали. Маша Брускина
Люди из стали. Маша Брускина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#машина#Юмор#Прикол#ДТП#собака#Автовсячина#забавно#США#Реакция
#фото#автомир#в мире#интересное#милота#история#Россия#дети#шоу бизнес#природа
#автомобили#интересно#кот#аварии#авто аварии#люди#кошка#фильм#подборка#конфликт
18 случаев, когда за покупку в интернете люди заплатили не только деньгами, но и испорченным настроением 18 случаев, когда за покупку в интернете люди заплатили не только деньгами, но и испорченным... Как не надо разогревать: 30 эпичных фейлов с микроволновками Как не надо разогревать: 30 эпичных фейлов с микроволновками 18 антикулинаров, которые поражают своим талантом готовить несъедобные блюда и портить кухонную технику 18 антикулинаров, которые поражают своим талантом готовить несъедобные блюда и портить кухонную... 14 грандиозных провалов домашних кондитеров, взявшихся за работу, которая им не по силам 14 грандиозных провалов домашних кондитеров, взявшихся за работу, которая им не по силам «Ожидание» и «реальность», с которыми столкнулись люди, пожелавшие полакомиться чем-то вкусным «Ожидание» и «реальность», с которыми столкнулись люди, пожелавшие полакомиться чем-то вкусным

На что жалуетесь?

Вернуться