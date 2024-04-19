17 случаев, когда люди вместо вкусной заказной еды получили порцию разочарований

К сожалению, далеко не всегда заказная еда соответствует ожиданиям. Случается и такое, что вместо аппетитного блюда мы получаем неприятный, а главное несъедобный сюрприз.
Суперленивый повар приготовил суперленивый салат.
Покупатель мог бы съесть три доллара наличными и получить больше калорий, чем есть в этом блюде!
Вашему вниманию представлен больничный завтрак. Это низкоуглеводный рацион с малым содержанием сахара
Кажется, пациенту решили подать то, что давным-давно залежалось в холодильнике.
На деле это оказалось странной сырной каплей очень небольшого размера.
Кость поможет вам эффективно победить повара стейком.
Вероятно, повара их пережарили, и весь сыр вытек.
Кстати, его даже не посолили и не поперчили. Подача выглядит как злая шутка.
Очень грустная сырная пицца.
Гритс — это разновидность кукурузной каши, которую готовят на воде или молоке.
Вероятно, его нужно приготовить себе самостоятельно уже после подачи на стол.
Зато хлеба не пожалели. Позаботились о сытости гостя.
Кстати, ему пришлось ещё и ждать его целых 1,5 часа.
Источник:
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