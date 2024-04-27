16 адских кулинарных провалов

Приготовление пищи может стать для некоторых людей настоящей проблемой. Подгоревшая, пересоленая, жутковато выглядящая еда – это лишь малая часть неудач, которые могут поджидать на кухне. И обрушиться они могут как на новичков, так и на опытных поваров.