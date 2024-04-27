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16 адских кулинарных провалов

16 адских кулинарных провалов

Автор:
27 апреля 2024 09:15
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Юмор   готовка   кулинария   кухня   подборка   провал   фото   
1525
17

Приготовление пищи может стать для некоторых людей настоящей проблемой. Подгоревшая, пересоленая, жутковато выглядящая еда – это лишь малая часть неудач, которые могут поджидать на кухне. И обрушиться они могут как на новичков, так и на опытных поваров.

Иногда кулинарам приходится переживать настоящий апокалипсис, а всё ради того, чтобы побаловать себя и свою семью чем-нибудь вкусненьким. Некоторые неудачи могут оказаться настолько невероятными, что вы попросту не найдёте слов, чтобы описать их катастрофичность в полной мере.

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Мне нравится, что вместо того, чтобы потушить пожар, вы остановились, чтобы сфотографировать это всё.

Не трогай это! Это чистое, концентрированное зло!

Будет весело чистить.

Я думал, ты держишь ветчину.

Обсидиановый картофель-фри.

Это необходимо демонстрировать как одно из самых опасных веществ на планете Земля.

Возьмите вилку, сядьте на пол и съешьте чистые кусочки.

Пришлось драться с собакой, чтобы она не покушалась на торт.

Подавайте как очень нежный чизкейк.

Поздравляю. Вы сожгли 2000 калорий за 1 час.

Видел ли он раньше круассан?

Это похоже на то, что происходит, когда вы готовите в «The Sims».

Ставь их обратно в духовку. Они ещё не превратились в пепел.

Выглядит радиоактивно.

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Метки: Еда   Юмор   готовка   кулинария   кухня   подборка   провал   фото   
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13  комментариев
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
вот реальный кулинарный провал,и не один!
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849
Рома 3 минуты назад
Пост должен называться :"Руки из жопы , в мозге опухоль - страшное эхо радиации"
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1k
ZeroCross.ru Полчаса назад
все же просто: идет пар - готовится, идет дым - приготовилось
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3k
Dmitry Tarasov Час назад
Курица огонь :) что за маринад?
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Из спиралек макароны не выйдут никак - только лапша.
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17k
Booka1a 2 часа назад
пздц. из чего они делают тесто, если оно БЕЗ красителя имеет цвет свинины??
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3541 пост (3371 в горячем)

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