16 адских кулинарных провалов

Приготовление пищи может стать для некоторых людей настоящей проблемой. Подгоревшая, пересоленая, жутковато выглядящая еда – это лишь малая часть неудач, которые могут поджидать на кухне. И обрушиться они могут как на новичков, так и на опытных поваров.
Иногда кулинарам приходится переживать настоящий апокалипсис, а всё ради того, чтобы побаловать себя и свою семью чем-нибудь вкусненьким. Некоторые неудачи могут оказаться настолько невероятными, что вы попросту не найдёте слов, чтобы описать их катастрофичность в полной мере.
Мне нравится, что вместо того, чтобы потушить пожар, вы остановились, чтобы сфотографировать это всё.
«Жених случайно оставил кастрюлю с сиропом на плите. Он сгорел, а внутри образовался настоящий астероид»
Не трогай это! Это чистое, концентрированное зло!
Будет весело чистить.
«Во время приготовления печенья у меня закончился пищевой краситель, и теперь тесто выглядит как трансплантируемый орган»
Я думал, ты держишь ветчину.
Обсидиановый картофель-фри.
Это необходимо демонстрировать как одно из самых опасных веществ на планете Земля.
Возьмите вилку, сядьте на пол и съешьте чистые кусочки.
Пришлось драться с собакой, чтобы она не покушалась на торт.
Подавайте как очень нежный чизкейк.
Поздравляю. Вы сожгли 2000 калорий за 1 час.
Видел ли он раньше круассан?
Это похоже на то, что происходит, когда вы готовите в «The Sims».
«Хотел приготовить японский бисквит. Его нужно было разрезать пополам, но он совершенно не поднялся»
Ставь их обратно в духовку. Они ещё не превратились в пепел.
Выглядит радиоактивно.
Источник:
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