18 доказательств того, что у микроволновки есть свои правила

Пожалуй, больше всего экспериментов выпадает на долю микроволновой печи, ведь спектр её применения кажется наиболее широким! Но знание правил пользования этой чудо-техникой способно развеять подобное заблуждение.
Незнание правил пользования микроволновкой, а иногда и простая невнимательность становятся причиной столь забавных исходов. Но важно помнить, что иногда последствия бывают куда серьёзней!
«Положила их сушиться в микроволновку. Завтра у меня тест, а я не могу прочитать свои записи»
При помощи микроволновой печи можно проводить различные эксперименты!
«Мой друг долго не мог понять, что это, пока не вспомнил о кусочке пиццы, оставленном в микроволновке неделю назад»
Глядя на эти провалы можно подумать, что такого бы никогда не могло случиться с нами! Но авторы этих фото, вероятно, думали так же.
Как вы уже поняли, эксперименты в микроволновой печи проводятся не только с едой!
Надеемся, эта подборка стала для вас не только смешной, но и поучительной!
Источник:
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Так же в микроволновке можно высушить волосы. Но тут придется немножко доработать дверцу.
Я понимаю,человек не совершенен,с любым может случиться.Но на такие проё.бы способны только пиндосы.