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18 доказательств того, что у микроволновки есть свои правила

18 доказательств того, что у микроволновки есть свои правила

Автор:
18 февраля 2024 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   забавно   микроволновка   подборка   провал   фейл   
3392
19

Пожалуй, больше всего экспериментов выпадает на долю микроволновой печи, ведь спектр её применения кажется наиболее широким! Но знание правил пользования этой чудо-техникой способно развеять подобное заблуждение.

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Незнание правил пользования микроволновкой, а иногда и простая невнимательность становятся причиной столь забавных исходов. Но важно помнить, что иногда последствия бывают куда серьёзней!

При помощи микроволновой печи можно проводить различные эксперименты!

Глядя на эти провалы можно подумать, что такого бы никогда не могло случиться с нами! Но авторы этих фото, вероятно, думали так же.

Как вы уже поняли, эксперименты в микроволновой печи проводятся не только с едой!

Надеемся, эта подборка стала для вас не только смешной, но и поучительной!


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Метки: Еда   Юмор   забавно   микроволновка   подборка   провал   фейл   
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18  комментариев
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17k
a_komolow 4 часа назад
Мобильники в микроволновке быстро заряжаются
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609
Хаба88 20 минут назад
Кто про мобилу в микроволновке спрашивал?
Ссылка vk.com
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362
mechatron Полчаса назад
Разговаривают двое:
- Хотел яйца сварить в микроволновке, а они взорвались!
- Ты дурак, их же надо было в фольгу завернуть!
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1k
Jorr Час назад
Хреновато у них в школе учат. У нас о принципах работы микроволновок рассказывали на физике в пятом классе.
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30k
Кот Баюн 2 часа назад
вторая картинка - лоток с овощами, скукожился уже в процессе остывания, ибо крышку нужно былол снять, микроволновка тут не виновата, чистая физика и отрицательное давление в лотке в процессе остывания...
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
И ведь все эти случаи именно из пиндосии или гейропы е..чей. Только им взбредет в голову такие вещи делать
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468
iskra ..: Атеист :.. 3 минуты назад
Я сам когда-то ошибся со временем. И многие мои знакомые ставили греться суп в эмалированной миске,или сушили носки. Все русские..
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13k
Copycat 3 часа назад
Комментарий к фото
может и была, просто микроволновка может раскалить еду до такого состояния что не сильно тугоплавкий пластик может деформироваться
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10k
Trenzel2003 3 часа назад
А кошек и собачек сушить не пробовали? Можно и др. мелкую живность.
Так же в микроволновке можно высушить волосы. Но тут придется немножко доработать дверцу.
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5k
Elena Ki 3 часа назад
У меня как-то попкорн разбил стеклянную посудину с крышкой.
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94k
Доктор Джонс 3 часа назад
Тупые пользователи, ведь именно для них стали писать в инструкции по эксплуатации, что в СВЧ-печи нельзя сушить кошек...
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11k
hairov 4 часа назад
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36k
БамбарбияКиргуду 4 часа назад
Это как в сухой бассейн прыгать.
Я понимаю,человек не совершенен,с любым может случиться.Но на такие проё.бы способны только пиндосы.
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2k
Выхухоль (Нагайна) 4 часа назад
А воду в пылесосе они не кипятят? Откуда такая незамутнённость, что можно что-то высушить в микроволновке?
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