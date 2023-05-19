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Сообщество Без кота и жизнь не та 1602 поста • 470 подписчиков подписаться
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Кот – не только милота, но и котогопота

Кот – не только милота, но и котогопота

Автор:
19 мая 2023 15:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Реакция   драка   забавно   кот   кошка   смешно   собака   человек   эмоция   
1344
21

Котики – милые пушистые создания, которые больше всего любят поесть, поспать и украсить собой мир. В основном они пребывают в состоянии блаженства, дрёмы и необременительного ничегонеделания.

Но иногда в них просыпается сам дьявол, сто тысяч чертей и все известные и неизвестные монстры. И несчастным, оказавшимся поблизости, остаётся только спасаться бегством.

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Метки: Животное   Реакция   драка   забавно   кот   кошка   смешно   собака   человек   эмоция   
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9  комментариев
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
Надеюсь, с последнего снимка "Тузиков" разогнали...
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2k
Vadim Balabanov 10 минут назад
Может немного не в тему, но у меня в соседском чате, в Нидерландах:
-У моего соседа напротив два невоспитанных лабрадора. Когда мой кот ходит по его забору, собаки сходят с ума...
-Правильно, я его тоже гоняю, он постоянно подбирается к моим голубям. Кроме того, он ловит и жрет воробьев!
-Это другое. Это природа! Я не могу запретить коту охотиться на птиц...
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2k
Autumn2015 16 минут назад
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Павел 16 минут назад
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Павел 17 минут назад
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Павел 17 минут назад
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16k
Alex Час назад
Порву....
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