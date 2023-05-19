Кот – не только милота, но и котогопота

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Котики – милые пушистые создания, которые больше всего любят поесть, поспать и украсить собой мир. В основном они пребывают в состоянии блаженства, дрёмы и необременительного ничегонеделания.
Но иногда в них просыпается сам дьявол, сто тысяч чертей и все известные и неизвестные монстры. И несчастным, оказавшимся поблизости, остаётся только спасаться бегством.
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