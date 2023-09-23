Жадность в радость

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С родными и друзьями надо делиться. Тогда даже самый маленький кусочек станет ещё вкуснее.
Но котики категорически против этого правила-рекомендации. Они предпочитают действовать в соответствии с принципами Попандопуло и не обделять, прежде всего, себя. Впрочем, можно ли их за это винить?
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