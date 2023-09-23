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Сообщество Без кота и жизнь не та 1731 пост • 483 подписчика подписаться
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Жадность в радость

Жадность в радость

Автор:
23 сентября 2023 20:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   деньги   жадность   забавно   защита   котик   кошка   смешно   эмоция   
1921
18

С родными и друзьями надо делиться. Тогда даже самый маленький кусочек станет ещё вкуснее.

Но котики категорически против этого правила-рекомендации. Они предпочитают действовать в соответствии с принципами Попандопуло и не обделять, прежде всего, себя. Впрочем, можно ли их за это винить?

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Метки: Еда   деньги   жадность   забавно   защита   котик   кошка   смешно   эмоция   
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manul74 57 минут назад
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Galateya

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