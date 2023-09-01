Отвращение по-кошачьи

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Люди благодаря речи могут выражать своё недовольство эмоционально, наглядно и очень долго. Возможности вербального общения у наших братьев меньших нет, поэтому выражать одно из довольно распространённых состояний – отвращение кошкам приходится в основном с помощью мимики.
Выглядит забавно, а иногда даже пугающе. Но это для окружающих. А владельцы пушистых комков даже такую их эмоцию находят милой и трогательной.
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Метки: Животное выражение кот кошка мило морда отвращение проявление фото эмоция
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