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Сообщество Без кота и жизнь не та 1711 постов • 479 подписчиков подписаться
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Отвращение по-кошачьи

Отвращение по-кошачьи

Автор:
01 сентября 2023 15:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   выражение   кот   кошка   мило   морда   отвращение   проявление   фото   эмоция   
856
18

Люди благодаря речи могут выражать своё недовольство эмоционально, наглядно и очень долго. Возможности вербального общения у наших братьев меньших нет, поэтому выражать одно из довольно распространённых состояний – отвращение кошкам приходится в основном с помощью мимики.

Выглядит забавно, а иногда даже пугающе. Но это для окружающих. А владельцы пушистых комков даже такую их эмоцию находят милой и трогательной.

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Метки: Животное   выражение   кот   кошка   мило   морда   отвращение   проявление   фото   эмоция   
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1  комментарий
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Горожанин 10 минут назад
А вонючее сиканье метками - в какое прокрустово ложе укладывается? При этом кастрировать - совесть не позволяет. Вот как? Счастье это или горе?))
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