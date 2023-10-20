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Кошки на крыше

Кошки на крыше

Автор:
20 октября 2023 16:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   забавно   кот   кошка   крыша   смешно   трогательно   фото   эмоция   
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Крыша любого здания – это очень многогранная штука. Здесь можно погреть пузико, полюбоваться звёздами, погоняться за птицами, предаться философским размышлениям. Конечно, это и многое другое доступно только при условии, что вы – котик.

Ведь котики и крыши – это, пожалуй, самое органичное сочетание, которое можно себе представить.

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Метки: Животное   Питомец   забавно   кот   кошка   крыша   смешно   трогательно   фото   эмоция   
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Ivan 8 минут назад
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