Кошки на крыше

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Крыша любого здания – это очень многогранная штука. Здесь можно погреть пузико, полюбоваться звёздами, погоняться за птицами, предаться философским размышлениям. Конечно, это и многое другое доступно только при условии, что вы – котик.
Ведь котики и крыши – это, пожалуй, самое органичное сочетание, которое можно себе представить.
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