Подготовка с ними – это уже наполовину праздник

Предвкушение главного праздника года и подготовка к нему – это приятно и волнительно. И даже само по себе релакс, если подходить к делу заранее и ответственно – составить меню, купить подарки. И, конечно, поставить ёлку и украсить дом. Впрочем, это можно доверить и братьям нашим меньшим.