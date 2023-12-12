Подготовка с ними – это уже наполовину праздник

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Предвкушение главного праздника года и подготовка к нему – это приятно и волнительно. И даже само по себе релакс, если подходить к делу заранее и ответственно – составить меню, купить подарки. И, конечно, поставить ёлку и украсить дом. Впрочем, это можно доверить и братьям нашим меньшим.
Ведь в тонком вкусе и чувстве стиля пушистым не откажешь. И, главное, они подходят к процессу со всей ответственностью и со всей душой.
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