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Подготовка с ними – это уже наполовину праздник

Подготовка с ними – это уже наполовину праздник

Автор:
12 декабря 2023 15:58
Сообщество : Животные
Метки: Животное   кот   новый год   подготовка   птица   смешно   собака   украшение   фото   ёлка   
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Предвкушение главного праздника года и подготовка к нему – это приятно и волнительно. И даже само по себе релакс, если подходить к делу заранее и ответственно – составить меню, купить подарки. И, конечно, поставить ёлку и украсить дом. Впрочем, это можно доверить и братьям нашим меньшим.

Ведь в тонком вкусе и чувстве стиля пушистым не откажешь. И, главное, они подходят к процессу со всей ответственностью и со всей душой.

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Метки: Животное   кот   новый год   подготовка   птица   смешно   собака   украшение   фото   ёлка   
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1  комментарий
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vfrcbvec 18 минут назад
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